"Cuento los minutos para irme", dice presidente de la Comisión de Fútbol del Deportivo Cuenca

Juan Serrano, presidente de la Comisión de Fútbol del Deportivo Cuenca, se mostró agobiado por la crítica situación económica que experimenta el club. No ocultó su malestar por la paralización de los entrenamientos del plantel y aseguró que “cuento los minutos para irme”.

En entrevista con el programa Área 88 de radio Activa FM 88, el directivo reconoció que existe un desgaste después de tres meses de negociaciones con los jugadores, en la reducción salarial. Ese tiempo invertido en el club, aseguró. “han generado líos hasta en la casa”.



Serrano cuenta los minutos para dejar el equipo porque “soy sujeto de críticas e insultos de la opinión pública”. Incluso confesó que, la ilusión de enero pasado se ha convertido en un calvario. Reconoció que no existe dinero y que, se pagarán las deudas cuando se reciba los recursos de la LigaPro.



Vale recordar que, los futbolistas y el cuerpo técnico del ‘Expreso Austral acudieron la mañana de este jueves 25 de junio del 2020 a las instalaciones del estadio Alejandro Serrano Aguilar, pero no se entrenaron. Ellos reclaman sueldos que no cobran desde marzo pasado.



El Departamento de Prensa del club anunció una reunión virtual entre futbolistas, cuerpo técnico y directivos para la tarde de este jueves 25 de junio con el propósito de buscar una salida al problema. Sin embargo, se conoció que los jugadores no asistirán a ese llamado. Ellos exigen la cancelación de las deudas.



Por la crisis del club, hay socios que sugieren elecciones anticipadas. El actual Directorio del Deportivo Cuenca, presidido por Claudio Peñaherrera, anunció que las elecciones serán el 14 de octubre del 2020, conforme lo dispone el artículo 56 del estatuto del club. La convocatoria se hará a finales de septiembre.