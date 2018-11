En Cuenca se retomó a los ocho años la inauguración de Jornadas Intercolegiales

LEA TAMBIÉN

Después de ocho años de interrupción se retomó la inauguración de las Jornadas Deportivas Intercolegiales. Delegaciones de 65 planteles secundarios del cantón Cuenca desfilaron por la pista atlética del estadio Alejandro Serrano Aguilar y se ubicaron en la cancha.

El slogan de la ceremonia inaugural fue ‘Convivencia Armónica y Cultura de Paz’, que se enmarca en la campaña Más Unidos Más protegidos, promovida por el Ministerio de Educación. Por ese motivo, cada delegación estudiantil ingresó con pancartas alusivas a la no violencia.



Precisamente, la Federación Deportiva Estudiantil del Azuay suspendió la inauguración de las Jornadas Deportivas debido a actos de violencia, pero las competencias se realizaron con normalidad. Una de las pancartas exhibidas por estudiantes del colegio Benigno Malo decía: “Si amas el deporte, no lo mates… Vivir por el deporte y no morir por la violencia”.

Las estudiantes del colegio Rosa de Jesús Cordero abrieron la cereminia inaugural con bailes tradicionales. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO



Henry Calle, coordinador de la Zona 6 del Ministerio de Educación, fue el encargado de inaugurar el acto. En su intervención dijo que, “parece increíble que una fiesta deportiva se haya suspendido ocho años por temores a conductas de la juventud. Nuestro deber no es temer, es educar”.



El colorido acto contó con la presencia de destacados deportistas colegiales de Azuay y seleccionados de Ecuador. Ellos son: Pedro Benalcázar y Paula Vega, alumnos del colegio Rafael Borja y Técnico Salesiano. El campeón mundial de bicicrós portó la tea olímpica y la triatleta hizo la promesa deportiva. Ella terminó quinta en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La microtenista María José Borja, portó la bandera de Ecuador en el desfile inaugural. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO

El bicicrosista Pedro Benalcázar portó la tea olímpica. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO



Mientras que María José Borja, alumna de la Inmaculada, portó la bandera de Ecuador en la apertura del desfile inaugural. Ella es campeona sudamericana y latinoamericana de tenis de mesa. Antes y después del acto central hubo presentaciones de grupo folklóricos de los diferentes establecimientos.