Deportivo Cuenca tiene listo el plantel que defenderá el título de la Superliga

Con una nómina de 25 jugadoras, Deportivo Cuenca defenderá el título alcanzado el 2019 en la Superliga Femenina de Fútbol. En la lista quedan pocas campeonas, como Inés Jhonson, Tatiana Bermeo y Priscila Quituisaca, quienes confían en repetir la campaña del año pasado.

Bajo la dirección técnica de Paulina Pino, el conjunto cuencano arrancó este lunes 17 de febrero del 2020 su tercera semana de pretemporada en la cancha de la Brigada de Artillería Portete. La DT azuaya pretende generar un grupo homogéneo de trabajo y buscar que sus dirigidas respondan a su estilo de juego.



Entre las futbolistas con trayectoria que llegaron al plantel se destacan Odhalis Garcés (arquera), Scarlett Moreno (defensa central) y Michelle Cordero (delantera), de 21, 18 y 23 años, en ese orden. Ellas militaron la temporada pasada en América de Quito, Emelec y Barcelona.

Las jugadoras del Deportivo Cuenca se entrenaron este lunes 17 de febrero en la cancha de la Brigada de Artillería Portete. Foto: Manuel Quizhpe/EL COMERCIO.

Según Pino, el plantel está completo y se siente tranquila con su conformación. Su objetivo es equilibrar el equipo en cada una de las líneas con las jugadoras nacionales y locales que dispone. La entrenadora también convocó a cinco juveniles (Sub 16) para que se vayan acoplando al fútbol profesional. Ellas, por sus estudios, no asisten con regularidad.



Este sábado 22 de febrero, Deportivo Cuenca tendrá su primer cotejo de comprobación y será ante un equipo masculino Sub 16. En la apertura de la Superliga Femenina, prevista para el 7 de marzo, 'Las Leonas' tendrán fecha libre. Su debut será el 14 de marzo ante Carneras UPS, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.