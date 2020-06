Deportivo Cuenca cumplirá su quinto día sin entrenar y se sumó la tercera baja en la plantilla estelar

LEA TAMBIÉN

La decisión de los jugadores del Deportivo Cuenca se mantiene inalterable: si no cobran no se entrenan. Por eso, para la tarde de este lunes 29 de junio del 2020 tienen previsto solamente asistir a las instalaciones del estadio Alejandro Serrano Aguilar.

De concretarse lo anunciado, el plantel cumplirá su quinto día seguido sin entrenarse debido al reclamo por los sueldos que no cobran desde la segunda quincena de marzo pasado. Se conoce que la dirigencia trata de reunir dinero para pagar al menos el saldo de marzo y así convencer a los futbolistas para que retomen las prácticas.



Sin embargo, los futbolistas han manifestado que no hay ningún acercamiento de parte de los directivos desde que se inició con la paralización de actividades. El principal problema para los dirigentes es la falta de dinero para satisfacer los requerimientos de los jugadores.



Hasta tanto, la salida de jugadores por la crisis económica del club tampoco se detiene. Este sábado 28 de junio se conoció la salida del defensa Jefferson Sierra, cuya firma de finiquito del contrato aún no se oficializa. Él se suma a Kener Arce y Miguel Segura, quienes dejaron el plantel. Esa lista, al parecer, se seguirá incrementando.



El Departamento de Prensa anunció que “Jefferson Sierra ha solicitado arreglar su salida del equipo, en las próximas horas se concretará esta situación con la firma del finiquito de su contrato”. Por otro lado, se informó que los entrenamientos serán desde las 14:30 a partir de este 29 de junio, debido a la utilización de la pista en jornada matinal por parte de los atletas de alto rendimiento.