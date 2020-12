Cuatro clubes de la Serie A estarían suspendidos para jugar la fecha 11 por culpa de las deudas 

La crisis económica tiene a cuatro clubes al filo de la navaja. Según la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hay cuatro equipos de la Serie A que están suspendidos para la fecha 11 y no podrán jugar sus respectivos partidos en caso de no cancelar las deudas con sus acreedores o de generar un acuerdo de pago.

Los equipos involucrados son Deportivo Cuenca, El Nacional, Barcelona y Guayaquil City. Los dos primeros están en la zona baja de la tabla de posiciones, mientras que los dos conjuntos porteños pelean lugares estelares en la segunda etapa.



Los morlacos y criollos ya sufrieron las consecuencias de las deudas. Ambos clubes no pudieron disputar ya un partido respectivamente. El Cuenca no pudo enfrentar al Olmedo y El Nacional no lo pudo hacer ante Guayaquil City. De repetirse esta situación, descenderán automáticamente a la Serie B.



Los clubes tienen hasta el viernes 4 de diciembre del 2020, a las 18:00, para solucionar sus deudas, en tal caso no podrán jugar sus partidos.



En el caso del Deportivo Cuenca, su plazo es hasta el jueves 3 de diciembre, hasta las 18:00. Esto, porque su partido ante el Mushuc Runa está programado para el viernes.



El Nacional deberá enfrentar a Independiente del Valle, mientras que Barcelona se juega el liderato de torneo ante Emelec, en el Clásico del Astillero ante Emelec. Por su parte, el Guayaquil City deberá enfrentar de local a la Liga de Portoviejo.