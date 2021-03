Cuatro ausentes en el duelo entre Liga de Quito y Barcelona en el estadio Rodrigo Paz, por contagios de covid-19 

Otra vez estarán frente a frente Liga de Quito y Barcelona con la base de jugadores que se enfrentaron el año pasado en el mismo estadio Rodrigo Paz Delgado. Este sábado 20 de marzo del 2021, LDU recibirá al equipo amarillo por la quinta fecha del campeonato ecuatoriano en la Casa Blanca a las 18:30.

Ambos entrenadores no tendrán plantilla completa. La semana pasada, el DT Pablo Repetto no contó con el volante ofensivo Adolfo Muñoz. Él dio positivo para las pruebas de covid-19 y tuvo que ser aislado, tal como exige el protocolo de bioseguridad de la LigaPro.



En los últimos días, en cambio, el DT Fabián Bustos registró tres jugadores contagiados y mediante un comunicado se anunció que estaba en aislamiento y serán sometidos a pruebas covid-19. Sin embargo, no se dieron nombres de los futbolistas ausentes que tendrá el equipo en el partido ante LDU.



En las últimas prácticas, Bustos no tuvo en la alineación titular a Byron Castillo ni tampoco a Pedro Pablo Velasco. Ellos serían dos de los tres casos positivos. La posible alineación que presentaría Barcelona sería con Javier Burrai; Mario Pineida, Fernando León, Williams Riveros, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Sergio López; Emmanuel Martínez, Damián Díaz, Jonathan Perlaza; y Carlos Garcés.



Barcelona llegará al estadio albo como invicto. Ha ganado sus cuatro partidos del campeonato 2021 y con 12 puntos es líder en la tabla de posiciones. En cambio, Liga ha sumado ocho unidades en cuatro juegos y también está invicto.



Otros jugadores que estuvieron en la final del 2020 y no estarán



Uno de los jugadores que fue partícipe del título amarillo en el 2020 es el zaguero Darío Aimar. El jugador torero no estará en el partido de la quinta fecha porque cumple su recuperación. El defensa se lesionó en el partido de la primera fecha ante el Manta. Tampoco estará Jonatan Alvez. El atacante uruguayo no firmó la renovación con Barcelona y ahora está en el Atlético Nacional de Colombia.



En Liga de Quito, los ausentes serán Rodrigo Aguirre y Junior Sornoza. Ambos jugadores salieron del equipo albo al final de la temporada. El golero Adrián Gabbarini, que estuvo en la final retornará al equipo azucena, para ser titular en el arco. Esto después de la ausencia por el sepelio de su padre.