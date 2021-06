Mark Cavendish ganó la cuarta etapa del Tour de Francia; Carapaz sigue tercero en la clasificación general

El británico Mark Cavendish se impuso este martes 29 de junio del 2021 en un limpio “sprint” en la cuarta etapa del Tour de Francia, en Fougres, la misma localidad en la que ya se impuso en 2015, mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel mantuvo el maillot amarillo de líder. Richard Carapaz entró en el pelotón de los líderes y se mantiene en tercer lugar de la clasificación general.



El ciclista de la Isla de Man, de 36 años, logró su triunfo número 31 en la ronda gala, donde solo el belga Eddy Merckx tiene más triunfos individuales. Cavendish llegó al Tour después de que el equipo Deceunnick decidiera no alinear a Sam Bennett, ganador el año pasado del maillot verde de la regularidad, pero en mala forma. La etapa del Tour comprendió un recorrido de 150 kilómetros entre Redon y Fourgres.



El británico superó en la meta al francés Nacer Bouhanni y al belga Jasper Philipsen, después de que el también belga Brent Van Moer, que protagonizó la etapa del día, fuera atrapado en los últimos 200 metros

El pelotón del Tour de Francia mantuvo un pequeño paro en el inicio de la cuarta etapa este martes 29 de junio del 2021 en protesta por las condiciones en las que se han desarrollado las ultimas jornadas, marcadas por numerosas caídas. Este miércoles 30 de junio se desarrollará la Etapa 5, una contrarreloj. Tendrá un recorrido de 27.2 km desde Changé hasta Laval Espace Mayen.

Carapaz tuvo un buen desempeño en la etapa. Finalizó en el puesto 32 la etapa cuatro y registró un tiempo de 03:20:17 y llegó a la meta junto al pelotón. Tras elrecorrido el ecuatoriano se mantiene tercer lugar en la clasificación general a 31 segundos del líder Mathieu Van der Poel.

Stage four complete at #TDF2021. The boys did a great job, hitting the front at the perfect time. @RichardCarapazM remains third on GC.



Congratulations to stage winner @MarkCavendish ☺️ pic.twitter.com/9UI5XLhC26