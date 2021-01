Cruz Azul no inscribió a Brayan Angulo y podría regresar a Emelec

El delantero Brayan Angulo fue descartado por el Cruz Azul de México para disputar el torneo Clausura 2021. El jugador no fue inscrito y volvería a jugar en Ecuador, en donde tiene una propuesta de Emelec.

El atacante regresó al equipo 'cementero', tras un año cedido a préstamo al Xolos de Tijuana. Con los 'caninos', Angulo disputó 27 partidos y anotó 7 goles.



El DT Juan Reynoso pidió a la directiva del Cruz Azul que reintegraran a Angulo y solicitó su inscripción. Sin embargo, los dirigentes desistieron a última hora y su representante (José Chamorro) le buscará un nuevo equipo, según relató la edición mexicana de ESPN.



"No lo sé, en verdad no lo sé; creo que la directiva no lo quiere", aseguró el agente de jugadores a ESPN.



El equipo no dio explicaciones sobre Angulo y el jugador ya no se entrena con el resto de la plantilla, a la espera de resolver su futuro. Emelec, el club donde el delantero debutó como profesional y ganó cuatro títulos, parece su opción más certera.



"Él es jugador de Cruz Azul y se quedará ahí hasta que busque equipo, o tengamos dónde colocarlo", aclaró Chamorro, a la cadena deportiva.



El mercado de pases en México concluirá el 30 de enero. El contrato de Angulo con el equipo 'cementero' finaliza en 2022.