Jordi Cruyff confesó que la salida de Antonio Cordón fue determinante para renunciar a la Selección tricolor

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jordi Cruyff, exentrenador de la Selección, aseguró que renunció a una cantidad muy similar a la de su cláusula de rescisión para no perjudicar las finanzas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El pasado 23 de julio, el organismo confirmó la salida del técnico.



"Fui muy flexible al renunciar a un dinero que también compensaba mi cláusula de rescisión, que entre una cosa y otra se ha pagado. Renuncié a una cantidad muy similar a la de mi cláusula. Entonces, duele que le llamen textualmente a uno ‘ladrón’ cuando en el fondo renuncié a casi todo", manifestó Cruyff, en declaraciones para Diario El Universo.



La intención del estratega es desmentir los rumores que mencionan el total del salario que recibió durante los seis meses que estuvo al frente de La Tri. Sin embargo, no reveló el monto exacto, pues argumentó que los contratos están sujetos a cláusulas de confidencialidad.



El neerlandés mencionó que su grupo de trabajo dio todas las facilidades a la Federación para lograr un acuerdo, una vez que se paralizó el fútbol. "Cuando se complicó la situación económica, los dirigentes vinieron con propuestas y dijimos sí a todo, pese a que también trabajamos los meses que no fueron remunerados".



Cruyff explicó que existen reportes que avalan las actividades que realizaron al frente de La Tri. Según él, su cuerpo técnico revisó los partidos que jugaron los ecuatorianos en el exterior. A su vez, el exfutbolista lamentó no tener la oportunidad de dirigir un partido o entrenamiento con los seleccionados, debido al coronavirus.



"Fue un problema mundial. Ninguna selección trabajó en el césped. Hay quejas que dicen ‘el contrato es muy alto’, nosotros no solo renunciamos a todos los meses que no cobramos, sino a todo lo que venía después porque firmamos hasta diciembre del 2022", argumentó el hispano-neerlandés.



Por otra parte, el entrenador justificó su viaje a España en medio de la pandemia del coronavirus. Para él, tener un hijo menor de edad implica mayor responsabilidad, por lo que se vio obligado a regresar a su país. Tanto Francisco Egas, presidente de la FEF, como Antonio Cordón, ahora también exdirector deportivo, aprobaron su decisión.



El DT señaló que la salida de Cordón significó un revés para el proyecto deportivo. Esto y el conflicto que surgió en el directorio de la Federación por la presidencia del organismo habrían llevado a que Cruyff analice su continuidad al frente de La Tri.



"Que se vaya Antonio es para mí el motivo más importante. Él era quien tenía la idea trazada para que la Federación trabajara en una dirección muy concreta. El caso de la FEF está en la Conmebol, en la FIFA y hay demasiada inestabilidad y eso afectó nuestro rol en ese proyecto", concluyó el exseleccionador.