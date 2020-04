Francisco Egas explicó sobre el salario  del técnico Jordi Cruyff; Carlos Galarza insiste en suspender el contrato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), explicó cómo se cancelará el salario del entrenador de la Selección de Ecuador, el holandés Jordi Cruyff, su cuerpo técnico y del director deportivo, Antonio Cordón. Esto lo reveló ante la insistencia de Carlos Galarza, integrante del Directorio de la FEF, de suspender el contrato con el técnico.

Egas dijo la semana pasada que habrá una reducción cercana a 75 por ciento de los salarios de Cruyff y sus asistentes. Este martes 21 de abril dio otro detalle. “Hemos pagado el sueldo del cuerpo técnico de la Selección, con una reducción en marzo. Lo haremos en abril y seguramente por 3 o 4 meses más. Debemos llegar a acuerdos pensando en el beneficio de todos, empleados y auspiciante”, manifestó Egas.



Esto lo dijo horas después de que Galarza salió a decir, otra vez, que es necesario suspender el contrato del entrenador. “El presidente (Egas) habló de una rebaja sustancial del sueldo. De todas formas, yo sigo pensando que se debe suspender el contrato. En septiembre se está planteando la disputa de eliminatorias, pero si eso no se da, estaríamos pagando a un entrenador que no ha entrado a la cancha ni una sola vez; peor si es que se va a Barcelona”, dijo en entrevista con Machdeportes.

Galarza explicó cómo se ha tratado el tema en la reunión del Directorio de la Ecuafútbol. “No me gusta hablar en plural, pero yo presenté esa propuesta y hubo el apoyo del directorio. Nadie estuvo en contra, la mayoría respondió que sí, que era prudente suspender el contrato”, volvió a insistir Galarza.



Egas destacó que la Conmebol mantiene el sistema de juego para las eliminatorias hasta el momento y ratificó que el plan inicial es arrancar la clasificatoria en septiembre. “En la Conmebol no contemplamos ningún cambio en el formato de las Eliminatorias. Vamos respetuosos y responsables con las reglas que impongan las autoridades. Aspiramos a reiniciar las actividades en septiembre”, dijo el presidente.



Galarza, en cambio, puntualizó que el tema deberá ser debatido en la próxima reunión. “No queremos dar la imagen de que aquí no respetamos los contratos, tenía que ser una conversación muy solvente y con consciencia”, dijo.