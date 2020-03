Jordi Cruyff : 'la epidemia (coronavirus) nos ayuda a situar en la cima lo que realmente importa'

LEA TAMBIÉN

Jordi Cruyff salió del país el pasado viernes, en medio de la crisis global por la expansión del virus covid-19. De acuerdo con el dirigente de la Ecuafútbol, Carlos Galarza, el director técnico de la Selección no contaba con la autorización para realizar el viaje. Sin embargo, Cruyff decidió ir a ver a su familia.

En la jornada del 16 de marzo, el DT neerlandés escribió su columna de opinión en el diario catalán Sport. Esta vez no habló sobre el Barcelona español, como realiza de forma habitual. Escribió sobre el coronavirus y el fútbol.



“Con el fútbol y nuestras vidas paralizados por el coronavirus, cuesta muchísimo reflexionar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en este deporte a riesgo de que te tomen por frívolo. Sin duda, esta epidemia nos está ayudando a relativizar todo lo que nos rodea y a situar en la cima de la pirámide aquello que realmente deberíamos tomarnos en serio, dejando de lado las cosas que realmente no importan, incluidos debates, discusiones o incluso insultos carentes de sentido. En el fútbol y en la vida”.



El entrenador habló del partido entre Atlético de Madrid y Liverpool de la Champions League y de la situación de su colega Mikel Arteta, DT de Arsenal, contagiado del coronavirus. También destacó la postura de Wayne Rooney, que criticó duramente a las autoridades del fútbol inglés por no paralizar a tiempo los torneos en Reino Unido.



El escenario de retorno al país de Cruyff es incierto. En una entrevista con este Diario, el director deportivo de la Ecuafútbol, Antonio Cordón, dijo que el entrenador nacional tiene que estar donde están los jugadores ecuatorianos. Para Cruyff, la base de la Selección está fuera del país. Pero, por ahora, lo más importante es estar junto a su familia.