Un cruce de versiones en Aucas; la directiva descarta una quiebra del club 

Los problemas rondan el Aucas. La primera alerta salió de Mario Armendariz, abogado del expresidente Ramiro Gordón. Él anunció que Aucas corre el riesgo de una quiebra por una deuda de USD 1,2 millones. Sin embargo, este viernes 11 de diciembre del 2020, el club sacó un comunicado aclarando que o hay peligro de ninguna quiebra.

Después de cuatro años, la relación entre Gordón y Danny Walker es tensa. Armendariz, abogado de Gordón, explicó la situación legal por una deuda pendiente. "Aucas debe cancelar al señor Ramiro Gordón. Empezó un concurso de acreedores en el club, es decir un proceso de quiebra. Aucas paga la totalidad de la deuda o quiebra, no hay alternativa", dijo el miércoles pasado en Área Deportiva.



El reclamo de Gordón es por recursos que invirtió en el club. Sin embargo, Aucas, en su comunicado, señaló que es deuda ilegítima. "Responden al afán de cobro de ilegítimas e ilegales supuestas obligaciones económicas que el ex dirigente Gordón pretende atesorar en perjuicio de nuestra institución", se redactó en el comunicado.



Según la versión de la directiva oriental, "durante el tiempo que este ex directivo (Gordón) estuvo al frente de la institución, fraguó un plan perverso con el fin de perjudicar al equipo… Se firmaron tres Actas de Mediación, en las cuales la institución se comprometió al pago de valores que no tienen ningún tipo de sustento contable o contractual", se detalló.