Cruce de mensajes entre el entorno de Messi y La Liga

El futuro de Leo Messi en el FC Barcelona está por definirse. Medios españoles aseguraron este viernes 4 de septiembre del 2020 que Lionel Messi finalmente se quedará en el FC Barcelona, esto mientras entre la representación del jugador y La Liga se cruzan mensajes.

Jorge Messi, padre y representante del jugador, envió este 4 de septiembre del 2020 una carta a la Liga de España para responder el comunicado que habían emitido días atrás, donde aseguraban que no efectuarían la baja del jugador si no se abonaba previamente la cláusula de 700 millones de euros (USD 826 millones)



En el comunicado, Jorge Messi advirtió que “desconocen” el contrato que analizó la Liga para asegurar que no le darían la ficha si no pagaban la totalidad de la cláusula y aseguró que ese ítem ya caducó. “Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula 8.2.3.5, no aplica en absoluto”.



En menos de media hora la Liga española respondió y calificó como "descontextualizada" y "alejada de la literalidad" la interpretación del gabinete jurídico que asesora a Messi y que entiende que el futbolista puede abandonar de forma libre el FC Barcelona, señaló el sitio sport.es

No obstante, medios españoles aseguran que el jugador permanecerá en el FC Barcelona.



El sitio tycsports informó que el estreno del argentino en La Liga será frente al Submarino Amarillo, el fin de semana del 27 de septiembre.

El sitio español La Vanguardia menciona que según Sphera Sports, Messi ha grabado una entrevista en su casa en la que anunciaría que se queda en el club.

El pasados 25 de agosto, el argentino Lionel Messi informó a la directiva del FC Barcelona su deseo de salir del equipo. Esto a pesar de los intentos del nuevo entrenador Ronald Koeman de convencerle para que siga en la nueva temporada.

El último partido del astro argentino fue en la derrota por 8-2 ante Bayern Munich, el pasado 14 de agosto, en los cuartos de final de la Champions League, eliminación que sacudió a la institución y que provocó el despido del entrenador Quique Setién.