Así será el cronograma de pretemporada de los clubes ecuatorianos

Viajes, concentraciones y trabajos hasta en triple jornada marcan el inicio del año para los clubes ecuatorianos. Varias instituciones aprovecharán los primeros días de enero de 2020 para salir de sus ciudades natales.

Barcelona SC



El equipo torero trabaja desde el 26 de diciembre del 2019. El cuerpo técnico comandado por Fabián Bustos aceleró la pretemporada ante la urgencia del partido frente al Progreso de Uruguay, por la primera fase de la Copa Libertadores.



Como parte del plan, el equipo viajó el 2 de enero a Manta. Ahí se concentran en el hotel Oro Verde. Permanecerán en el puerto manabita hasta el 15 del mismo mes y el 18 está previsto que se juegue la Noche Amarilla. La dirigencia aún no ha confirmado cuál sería el rival.



Emelec



Los eléctricos arrancan el lunes 6 de enero con los chequeos médicos y trabajos en el complejo de Samanes. El 9 emprenderán viaje hasta Alicante (España), donde realizarán su pretemporada. También están pactados dos amistosos ante un equipo de Algeria y Rumanía. Volverán el 25 de enero para preparar la Explosión Azul.



Liga de Quito



Los jugadores albos están citados este lunes 6 de enero a los chequeos médicos en la Clínica Toa y a los trabajos en el complejo de Pomasqui. Liga de Quito trabajará únicamente en su reducto. Todavía no se han definido los amistosos que se jugarán.



Guayaquil City



Los ciudadanos inician este lunes 6 de enero la pretemporada. Viajarán a Portoviejo para continuar con sus trabajos físicos. Ahí jugarán amistosos en el estadio Reales Tamarindos. El DT Pool Gavilánez espera la confirmación de nuevos refuerzos para su plantilla.



Aucas



En Aucas harán una breve pretemporada en Ibarra. Hasta el 13 de enero trabajarán en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y de ahí estarán una semana en Imbabura. La concentración, según el DT Máximo Villafañe, será clave para conocer a sus jugadores. Este sábado se realizaron los chequeos médicos, en un centro de salud especializado en deportología, al norte de Quito. Aún deben completar la lista de refuerzos.



Delfín



El campeón viajó este sábado 4 de enero a Cali, Colombia, donde el DT Miguel Ángel López concentrará su esfuerzo en el trabajo táctico y físico. Al ibérico le interesa conocer a sus nuevos pupilos y adaptarlos a su filosofía de juego. En el viaje también se jugarán partidos amistosos. Aún no están confirmados los rivales, pero se estima que sean rivales de la primera división de ese país.



Independiente del Valle



El campeón de la Copa Sudamericana iniciará a trabajar el 9 de enero. Será el club que más tarde inicie. No tiene partidos cercanos al debut en la LigaPro y espera que el DT Miguel Ángel Ramírez y sus colaboradores lleguen al país. La dirigencia está trabajando en la contratación de refuerzos. El martes 7 de enero será anunciado el primero. Ellos trabajarán en el complejo de Chillo Jijón de Sangolquí. El 18 de enero viajarán hasta Perú para ser parte de la Tarde Celeste del Sporting Cristal. Por ahora es el único amistoso internacional anunciado hasta la fecha.



El Nacional



Los criollos ya trabajan en campo, en el complejo de El Sauce, en Tumbaco. El DT Eduardo Lara espera que se unan los últimos refuerzos y empezar a encaminar el proyecto 2020. Para el 14 de enero tienen previsto viajar a Bogotá y regresar cinco días después. La dirigencia anunció que no habrá Noche Roja, pero sí un partido amistoso que se disputará en la tarde. La fecha y la hora aún no se han confirmado.



Deportivo Cuenca, Olmedo, Orense, Liga de Portoviejo, Mushuc Runa, Macará, Técnico Universitario y Universidad Católica trabajarán en sus respectivos complejos. Inician pretemporada el 6 de enero de 2020.