Las cámaras registran las críticas de Benzema a un compañero del Madrid

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las cámaras de la televisión francesa RMC Sport registraron anoche críticas del delantero francés Karim Benzema a uno de sus compañeros, poco antes de saltar al campo tras el descanso del duelo de Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid contra el Borussia de Monchengladbach.

"Juega fatal. Hermano, no se la pases a él. Juega en nuestra contra", le dice Benzema, en francés, a su compatriota Ferland Mendy. Aunque no se identifica a quien se refiere, los medios franceses apuntan a que es el brasileño Vinicius, que se encontraba a escasos metros de ellos cuando se produjo la conversación.



La misma dura más, pero ya no puede escucharse lo que dice el atacante francés a Mendy, en presencia también del portero belga Thibaut Courtois. "Nunca nos rendiremos, somos el Real Madrid", publicó Benzema junto a foto del partido en el que rompió su mala racha goleadora para iniciar la reacción en Alemania que salvó un punto en el tiempo añadido con el empate a dos marcado por el brasileño Casemiro.