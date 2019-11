Duras críticas al árbitro Roddy Zambrano y sus cinco asistentes que dirigieron la final de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

La final de la Copa Ecuador entre Delfín y Liga de Quito jugada en el estadio Jocay de Manta dejó abierta la polémica por el desempeño arbitral de Roddy Zambrano y sus cuatro asistentes. Uno de los futbolistas que cuestionó el desempeño arbitral fue el lateral Pedro Pablo Perlaza. En medio del llanto fue crítico con los árbitros al final del partido.

“Otra vez nos quedó debiendo el árbitro con el penal que le hacen a la ‘Tuka’ en el primer tiempo. No sé qué pasará o si el Delfín tiene poco peso y no los pitan, pero el fútbol es así. Ya llegará el momento de Delfín. No le debo nada a nadie”, dijo el lateral que dejó la Selección ecuatoriana para poder jugar la final con el cetáceo.

Luego, en la segunda pregunta fue crítico: “No, no fue superior Liga nunca a nosotros. Nosotros siempre les pedimos a los árbitros que no nos ayuden. Nosotros tenemos fútbol. Basta. Nosotros no necesitamos ayuda de ningún árbitro. Pero siempre, siempre los árbitros meten la mano donde no tienen que meterla viejo”, dijo efusivamente.

El DT Fabián Bustos prefirió no hablar para no exponerse a sanciones. Sin embargo, hay dos jugadas puntuales que son reclamadas por Delfín. A los 25 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina la pelota cayó en el área de Liga e impactó en la mano de José Quinteros. Ni el árbitro central Roddy Zambrano ni los dos asistentes (el de línea y atrás del arco) advirtieron la polémica acción.



La otra polémica se dio en el minuto 93 del partido. Una acción en la que participaron Antonio Valencia y Williams Riveros fue reclamada como posible penal, pero Zambrano consideró que no hubo nada. En el video se puede ver que en los forcejeos, Valencia agarró la camiseta del zaguero manabita.

📽 Polémica: Antonio Valencia agarra a Williams Riveros, en el minuto 93 del partido - FINALÍSIMA de vuelta @CopaEcuador 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/L74O9yXQdC — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) November 16, 2019



Delfín también se sintió perjudicado en la final de ida por el arbitraje de Luis Quiroz. Incluso presentó un pedido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para una sanción drástica en contra del árbitro central.



En al final de revancha, Zambrano estuvo asistido por Guilber Gracia y José Alvarado en las líneas, Jaime Sánchez y Juan Carlos Andrade atrás de los arcos.

