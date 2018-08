Criterios divididos sobre 16 clubes en la primera categoría de Ecuador 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los presidentes de los 24 clubes de las series A y B exigen a la Liga Profesional una socialización del plan para incrementar el número de participantes de 12 a 16 clubes en la primera A.

Según Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, el proyecto plantea reformar el sistema de campeonato, el número de participantes y las modalidades de ascenso y descenso en las dos categorías. La idea es que la B tenga 10 clubes.



Los presidentes de Macará y El Nacional, Miller Salazar y Tito Manjarrez, en ese orden, descartaron que haya un preacuerdo para que no haya descensos este año y se permita que cuatro equipos de la Serie B asciendan en diciembre.



“No puedo dar un pronunciamiento oficial. Pediremos que en esta semana haya una socialización del proyecto para tener claro de qué se trata”, dijo el presidente de Macará.



El tema será tratado en la ­reunión del Consejo de Presidentes del próximo martes en un hotel de Guayaquil, convocada por los representantes de la Liga Profesional.

Manjarrez, aclarando que es su criterio personal y no del Directorio del club, dijo que no respalda la idea de aumentar el número de equipos, porque esa idea no ayudaría al crecimiento del fútbol ecuatoriano.



Hay observaciones al planteamiento inicial. El Guayaquil City y el Técnico Universitario, ubicados en el undécimo y último lugar de la tabla acumulada, se beneficiarían de la propuesta, en caso de descender.



Loor anticipó que habría una sanción económica al final del año para los dos candidatos a descender. Sin embargo, la campaña de ambos es mala. Los dos clubes han ganado tres partidos de 26 jugados.



Técnico, el último, está a 39 puntos de Barcelona, el puntero en la acumulada. Es decir hay una diferencia de 13 partidos ganados en este año. También aún hay dudas en el procedimiento jurídico que seguirán para determinar los ascensos. Aunque Loor insistió que es potestad de la LigaPro definir el sistema de campeonato y la modalidad de ascensos y descensos, una de las interrogantes a debatir en la reu­nión del martes 21 será lo que determina el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF).



El estatuto de la Conmebol, artículo 54 (numeral 1-4), sería un impedimento a la propuesta. El primero determina que el derecho para participar en un campeonato se derivará en primer lugar “de los resultados meramente deportivos”.



En cambio, el numeral 4 determina que “todos los aspectos de la organización de los campeonatos y torneos locales, número de equipos (..) serán competencia exclusiva de la Asociaciones miembro”.



La LigaPro tiene una atenuante a su favor en el plan: una recomendación de la FIFA para que los torneos tengan 16 clubes. “Somos el segundo país con el calendario más grande y la Liga con menos equipos de Sudamérica y no recibimos los ingresos que queremos”, argumentó Loor.