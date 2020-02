Cristiano Ronaldo: 'Un Juventus-Inter es como un Real Madrid-Barcelona'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, dijo que el duelo de su equipo este domingo con el Inter de Milán en la Serie A es "como un clásico Real Madrid-Barcelona" y negó que el conjunto turinés esté en un momento de pánico.

"El Juventus-Inter será un gran partido, como un clásico Real Madrid-Barcelona, que además este domingo se juega casi a la misma hora (14:45 el Juventus-Inter y 15:00 el Madrid-Barcelona). Es bonito jugar grandes partidos, son los que te gusta jugar", afirmó Cristiano en una entrevista a la televisión italiana Sky Sport.



"Será un partido fantástico, ante un gran rival. Queremos un gran resultado, lo sentimos por no tener aficionados en nuestro estadio. Estamos tristes, pero la responsabilidad es la misma. Espero que la Juventus pueda conseguir un gran resultado", agregó.



El Juventus-Inter será uno de los cinco partidos de la Serie A que se jugarán a puerta cerrada por razones de seguridad a causa de la alerta por el coronavirus, que provocó 21 muertes y más de 800 contagiados confirmados en Italia.



"Los futbolistas jugamos por los aficionados. Será raro jugar un partido tan grande sin público. Pero tenemos que privilegiar la salud. El Juventus debe tener cuidado y respetar las decisiones. No estamos felices por no tener hinchas, pero la salud es lo primero", dijo Cristiano.



CR7 jugará ante el Inter el partido 1.000 de su carrera con primeros equipos (Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus) y consideró que este "gran logro significa que el esfuerzo, el compromiso y el talento pagan".



Destacó que planea seguir jugando cientos de partidos más, empezando por un Juventus-Inter en el que, de marcar, puede establecer el récord de jornadas consecutivas viendo puerta en la Liga italiana que ostenta actualmente junto al argentino Gabriel Omar Batistuta y el italiano Fabio Quagliarella.



"Los récord llegan, tengo muchos. Llegan de forma natural. Es un buen récord, pero no me preocupa. Tengo mejores récords que este. Mi prioridad es estar bien, ganar partidos y juntos podemos hacerlo", dijo.



También comentó la grave derrota padecida este miércoles contra el Lyon (1-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que pone al Juventus contra las cuerdas.



"A veces lo que entrenas no te sale en el partido. No veo el equipo en pánico o en un momento dramático. En fútbol a veces ganas, a veces pierdes. Pero el equipo mejora, tengo confianza", aseguró CR7.



"Lo de Lyon puede pasar, es el fútbol, no estamos felices por el partido. En Champions puede pasar, siempre es difícil, pero tenemos la vuelta, tenemos confianza en que vamos a cambiar el resultado y avanzar", agregó.