El Al Nassr comenzó con fuerza la nueva temporada de la Liga de Arabia Saudí, tras vencer con un contundente 0-5 al Al Taawon. Cristiano Ronaldo volvió a dejar su huella en el marcador. El portugués transformó un penalti en la segunda parte y alcanzó así los 940 goles en su carrera profesional.

El encuentro tuvo como gran figura a Joao Félix, que firmó un triplete en su estreno con el club árabe. El exjugador del Atlético de Madrid abrió el marcador a los siete minutos con una definición precisa dentro del área, tras una asistencia de Angelo. Posteriormente, en el complemento, llegó el turno de Cristiano Ronaldo. El delantero luso asumió la responsabilidad desde el punto penal y no falló con el conjunto dirigido por Jorge Jesus.

El gol de Cristiano significó su continuidad en la racha con la que cerró la campaña anterior. A sus 39 años, el atacante mantiene cifras históricas que lo consolidan como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

El festival de goles no se detuvo allí. El francés Kingsley Coman también se estrenó como goleador del Al Nassr con un tanto de cabeza tras un saque largo del guardameta Nawaf Alaqidi. Joao Félix completó la goleada con dos dianas más: primero con un disparo desde la media luna en el minuto 67 y, finalmente, en el 87, al aprovechar un rebote en el área.

Con este resultado, el Al Nassr se ubica como líder provisional de la liga. En otros encuentros de la jornada, el Al Khaleej venció 4-1 al Al Shabab, dirigido por el español Imanol Alguacil, mientras que el Al Hilal de Simone Inzaghi también debutó con triunfo ante el Al Riyadh.