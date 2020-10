El lateral Cristian Ramírez dice que no regresará a la selección ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

El lateral izquierdo del Krasnodar ruso, Cristian Ramírez, descartó su presencia en la nómina de convocados de la selección ecuatoriana, para el inicio de las eliminatorias mundialistas de Catar 2022, programado para el 8 de octubre. El jugador dijo que fue su decisión.

“De momento no espero regresar a la selección. Ni ahora, ni después. Es algo que lo manifestaré en un futuro”, dijo el deportista ecuatoriano, en una entrevista con radio Play, la mañana de este 1 de octubre de 2020.



Según el jugador, esta es una decisión que tomó por motivos personales. Así mismo, prefirió no opinar sobre supuestas polémicas a la interna del camerino de la selección ecuatoriana, durante su estadía.



“He jugado desde muy chiquito en selección, en Sudamericanos, Mundiales juveniles, pero hay ahora algo personal que no me permite estar. No he estado involucrado en ningún tipo de problemas que haya sucedido. Prefiero no opinar acerca de alguna polémica”, dijo.



Ramírez dijo haber tenido conversaciones con el entrenador Gustavo Alfaro, cuando el entrenador buscó a los deportistas que militan en el extranjero. El deportista sumó 21 partidos y un gol con la Tri mayor.



Ecuador debutará en las eliminatorias este 8 de octubre, contra Argentina, en Buenos Aires. Cinco días después, el 13, recibirán a Uruguay, en Quito. El DT Alfaro entregará su lista de convocados este 3 de octubre.