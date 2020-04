Cristian Nasuti explicó la recordada acción que protagonizó con Michael Arroyo en un clásico del astillero

LEA TAMBIÉN

El exdefensor de Emelec, Cristian Nasuti, se refirió a su expulsión en el clásico del astillero del año 2012, cuando Barcelona goleó por 5-0 a Emelec en el Estadio Monumental. 'El Tano' recibió la tarjeta roja luego de una fuerte entrada contra el extremo Michael Arroyo.

"Fue un partido medio raro. Entramos convencidos de que si ganábamos, dependíamos de nosotros para llegar a la final. La expulsión de Marcos (Mondaini salió expulsado al minuto 19 por una agresión a José Luis Perlaza) cambió la historia porque tomaron mayor protagonismo", mencionó el argentino en una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassette.



El partido se jugó el 4 de noviembre del 2012. Luego de su victoria, Barcelona ratificó su condición de líder y fue el campeón del torneo ecuatoriano, de la mano del entrenador argentino Gustavo Costas.



Al minuto 65, Nasuti recibió la segunda tarjeta amarilla, luego de propiciarle una patada al futbolista ecuatoriano Michael Arroyo, por considerar que estaba sobrando la situación.



"No fue porque la pisó. Sino porque en un momento se empezó a peinar. Y a mí me pareció que estaba sobrando la situación. Sobre todo por cómo se dio el partido. Por último, en igualdad de condiciones, capaz y era diferente", afirmó el exfutbolista.



'El Tano' aseguró que, para él, los códigos en el fútbol son muy importantes. Y que intenta reproducir ese mensaje en todo momento. "Más que nada por el respeto que se merece el colega, que el día de mañana puede ser tu compañero. Hay que jugar igual estando 0-0 que ganando por goleada".

"Después me arrepentí porque fue una reacción de 'calentón'. Al otro día pedí disculpas públicamente porque sabía que eso no debía pasar. Se me cruzaron los cables porque veía que la estábamos pasando mal. Y no hacía falta que nos sobren", manifestó el excampeón 'eléctrico'.



Por último, el exfutbolista agregó que la acción también le trajo repercusiones en lo físico. "Yo venía entrenando infiltrado por un esguince de tobillo. Cuando le pegué a Arroyo, le di justo con la zona que estaba infiltrado y el efecto desapareció".