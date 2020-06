Cristhian Noboa: ‘Luis Chiriboga era un líder, el resto eran jefes’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El volante tricolor Cristhian Noboa salió en defensa del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Luis Chiriboga Acosta, a quien calificó de “líder” y “motivador” por el buen manejo que él tenía del camerino de la selección ecuatoriana.

“Chiriboga era un líder, el resto eran jefes. Un líder te motiva, te protege y te cuida, te lleva al camino para ganar… Yo con cualquiera que esté de presidente yo voy a darlo todo para ganar”, dijo el guayaquileño en una entrevista con Radio Sucre.



Noboa, de 35 años, tuvo su primera convocatoria con Ecuador en el 2009, cuando militaba en el Rubin Kazán de Rusia. Fue en la doble fecha de eliminatorias ante Brasil y Paraguay. Él respondió al llamado del DT Sixto Vizuete.



Fue Mundialista con la ‘Tri’ en Brasil 2014 y, en compañía de los experimentados Antonio Valencia y Walter Ayoví, lideraron al combinado nacional en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.



En aquel proceso clasificatorio, Ecuador quedó fuera de la cita mundialista al ocupar la octava posición con 20 puntos al término de las eliminatorias, a seis del quinto lugar, Perú, que daba opción al repechaje.



La no clasificación al Mundial de Rusia despertó las críticas de los aficionados, sobre todo porque tras las primeras cuatro jornadas, Ecuador lideraba la clasificación al obtener 12 puntos, cuando Chiriboga aún estaba al frente de la FEF.



Entre noviembre del 2015, victoria (1-3) ante Venezuela en Puerto Ordaz, y marzo del 2016, empate ante Paraguay en condición de local, Luis Chiriboga, luego de ser detenido al ser vinculado en el caso ‘FIFA Gate’, fue declarado culpable por el delito de lavado de activos y sentenciado a 10 años de prisión, sentencia que fue reducida a seis años por un Tribunal de apelaciones de la Corte Nacional en el 2018.



En su lugar, Carlos Villacís asumió como nuevo presidente de la FEF, y estuvo al frente del organismo en las 14 jornadas restantes en las que la tricolor sumó apenas ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y 10 derrotas.



Para Noboa, el cambio de mando en la dirigencia de la FEF afectó el rendimiento de algunos de los jugadores convocados:



“Con (Carlos) Villacís ya se sentía que había jugadores que no querían jugar por la camiseta. Cuando a uno lo llaman a la selección yo voy encantado de la vida, me siento orgulloso, represento al país”, argumentó.



Con sus declaraciones, ‘El Zar’ se suma a Marcos Caicedo, Segundo Alejandro Castillo y Walter Ayoví, como los jugadores que elogiaron la cercanía, el tacto y el buen manejo de camerino como una de las cualidades que tenía el expresidente.



Noboa culminó la entrevista manifestando su deseo de ser tomado en cuenta por el hispano-neerlandés Jordi Cruyff, DT de Ecuador, para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Dijo que estuvo entre la lista de pre convocados en el mes de marzo, cuando la doble jornada fue postergadas por la pandemia del covid-19. Aspira ser tomado en cuenta cuando estas se reanuden en Septiembre, según el calendario FIFA.



También reveló que, si bien plantea permanecer un tiempo más en Rusia jugando con el Sochi, espera poder retornar al país y defender a Emelec, equipo del cual es hincha.



Aunque no descartó que, en caso de tener una oferta de Barcelona, podría pensarlo y decidir jugar para los amarillos. ‘Soy profesional’, dijo.