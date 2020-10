Cristhian Noboa se lesionó y se perderá los partidos de eliminatorias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un desgarro posterior en la pierna derecha alejará a Cristhian Noboa de entre seis a ocho meses de las canchas de fútbol. Esto le impedirá ser convocado para la Selección para los partidos ante Bolivia y Colombia, por las eliminatorias sudamericanas.

El mediocampista ecuatoriano, que juega en el Sochi de Rusia, confirmó la información a Diario Extra. "¡No lo puedo creer! Venía en mi mejor año, venía en racha, venía todo bien, pero me lesionó!"



Noboa se lastimó durante el partido del 17 de octubre del 2020, con su club, ante el Zenit, por la liga rusa. El futbolista sintió un dolor en la pierna, pero pensó que no era de gravedad. Salió del campo a los 46 minutos.



Tras los exámenes, se determinó la gravedad de la lesión. "Fue algo que me pasó solito. Dios sabe cómo hace las cosas", se lamentó el futbolista.



Así, se perderá, al menos, seis encuentros del Sochi y los cotejos de la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Ecuador será visitante ante Bolivia, el 12 de noviembre del 2020. Posteriormente, el 17 de noviembre, será local ante Colombia, en Quito.



Noboa ya fue convocado por el entrenador de la Tri, el argentino Gustavo Alfaro. Jugó 15 minutos en la victoria ante Uruguay (4-2). Pese al poco tiempo que estuvo en cancha y que viajó unas 20 horas para llegar el futbolista dijo que eso valió la pena.