Cristhian Noba confía en la juventud y entrega de Ecuador para derrotar a Uruguay en Quito por las eliminatorias

Cristhian Noboa tiene la responsabilidad de transmitir su experiencia en la selección ecuatoriana a sus compañeros jóvenes como Alan Franco y Moisés Caicedo, antes del partido de Ecuador este 13 de octubre de 2020, contra Uruguay, por las eliminatorias mundialistas para Catar 2022.

“Lo transmitiré de la misma manera como me lo enseñaron mis ex compañeros, conversar sobre los partidos que se han vivido, de lo que es una Eliminatoria, tanto dentro como fuera de la cancha y lo primordial es que se lo han ganado. Se puede ganar o se puede perder, pero la actitud que se debe entregar, es a mil”, dijo respecto a cómo conversar con los menores.



Noboa ponderó el talento individual de los nuevos jugadores de la Tri, además de la buena disposición que mostraron en el primer juego, ante Argentina, el pasado 8 de octubre.



Debido a problemas de conexión de su vuelo desde Rusia, Noboa no pudo estar en ese juego, que finalizó 1-0 a favor de los gauchos, en Buenos Aires. Se sumó a los trabajos en Quito, y se entrena con la Tri desde el 9 de octubre.

Noboa ya conversó con el DT Gustavo Alfaro, con quien analizó lo que ocurrió en el primer partido, frente a Argentina. El mediocampista tiene una buena relación con el DT.



“Se analizó lo bueno y malo, y hay que pensar que contra Uruguay será igual de duro que contra Argentina y estudiaremos sus debilidades. Es un entrenador que comunica mucho, le gusta el orden, la táctica, le gusta que sea un equipo fuerte en todas sus líneas”, dijo.



Para el ‘Zar’, será fundamental hacer respetar la localía contra los charrúas. Según él, jugar en Quito es una ventaja que no se debe desaprovechar, para no cometer los mismos errores de las eliminatorias para el Mundial de Rusia.



“La ventaja es que jugamos de local, estamos en nuestra casa y hay que hacerla respetar, hay que tener tranquilidad, pero hacerles sentir que estamos de local y salir a presionar desde el minuto 1”, dijo.