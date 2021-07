Costa de Marfil frena a Brasil con un empate en los Juegos Olímpicos

Agencia EFE

Costa de Marfil confirmó sus aspiraciones en los Juegos de Tokio al sacar un empate a cero ante Brasil, a la que frenó beneficiada notablemente por la polémica expulsión de Douglas Luiz poco antes del cuarto de hora. Tras golear a Alemania en el estreno en la reedición de la pasada final olímpica de Maracaná, la canarinha fue incapaz de superar en Yokohama la resistencia del conjunto africano. Ambos comandan el grupo D con cuatro puntos, muy cerca de los cuartos de final.



Con un bloque medio para recuperar el balón, el conjunto de Andre Jardine no pudo aprovechar en esta oportunidad la velocidad de Richarlison. Costa de Marfil, liderada en la medular por Franck Kessie, fue un bloque inquebrantable.



La roja a Douglas Luiz cambió, no obstante, el decorado del partido, porque dio más aire a los hombres de Soualiho Haidara y complicó la vida a los de Andre Jardine, cuyas intentonas constantes murieron en el entramado del bloque marfileño.



Aún con un hombre menos Brasil tuvo más posesión de balón (56/44%), pero sin la fluidez ni la claridad que en el estreno contra Alemania. Aún así tuvo alguna que otra opción cuando se equilibraron las fueras a los 79 minutos con la segunda amarilla a Eboue Kouassi, pero no pudo tampoco romper el 0-0 inicial.



Brasil tendrá que sellar el pase el miércoles en el estadio de Saitama ante Arabia Saudí, mientras que Costa de Marfil se enfrentará a Alemania en Miyagi.