René Higuita recuerda su 'error' en el Mundial de Italia 1990 y hace un llamado para no salir de casa

René Higuita recurrió al humor para mandar un mensaje a sus seguidores en redes sociales, por los peligros de contagio que supone el covid-19. El histórico arquero colombiano se unió así a la campaña para no salir de casa: 'si te dicen que no salgas, no salgas!!', publicó este 19 de marzo del 2020.

Esa frase guarda relación con el Mundial de 1990 cuando el 'Loco' Higuita se salió de su área, pero perdió el balón en la zona media de la cancha y eso, a la postre, significó el gol de Roger Milla para Camerún y la eliminación de la Selección de Colombia, entonces dirigida por Francisco 'Pacho' Maturana.



El histórico guardameta del Atlético Nacional y de la selección cafetera subió a Twitter una fotografía recordando ese momento en la Copa del Mundo. En esta se aprecia el instante que Milla se apodera del esférico.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020



En aquel encuentro, disputado el 23 de junio en el estadio San Paolo de Nápoles, ‘cafeteros’ y ‘africanos’ disputaban el pase a cuartos de final. Luego del empate en tiempo reglamentario, el partido se definió en los tiempos extra.



Allí apareció la figura de Roger Milla, quien puso a ganar los ‘leones africanos’ al minuto 106. El mismo Milla pondría la segunda luego de aprovechar una salida en falso del arquero colombiano.



Higuita, conocido por sus salidas arriesgadas y por ser uno de los primeros arqueros que jugaba como líbero, perdió el balón en su intento de gambetear a Milla.



El delantero africano no se comió el amague y marcó la segunda. El partido culminaría 2-1 a favor de Camerún, lo que significó la eliminación de Colombia de la cita mundialista.



El mensaje del histórico golero que defendió también al Aucas en el 2004 fue recibido con mucha alegría por parte de los fanáticos, quienes no dudaron en tildarlo de ‘loco’, ‘grande’ y un ‘crack’.