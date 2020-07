Antonio Cordón dice que se sintió dolido y utilizado durante su paso por la FEF

LEA TAMBIÉN

El español Antonio Cordón presentó su renuncia a la dirección deportiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de una carta enviada este 14 de julio 2020. Tras su salida, reveló el malestar que sintió debido a las polémicas dirigenciales alrededor del organismo.

Cordón confesó que la publicación de sus ingresos, pese a haber firmado una cláusula de confidencialidad, lo tomó por sorpresa y lo dejó “dolido”. Según él, es la primera vez que le ocurre algo así.



“Eso ha hecho mucho daño porque pienso que nunca se tuvo que haber dicho porque así lo ponen los contratos. Nunca me había pasado esto y esto en cierta medida me ha dolido mucho”, dijo el español, en una entrevista para radio Diblu.



Dijo además que la revelación de esos valores lo puso en medio de una polémica. Con eso se refirió a la disputa por la presidencia de la FEF, que enfrenta a Francisco Egas, con seis miembros del Directorio.



“En esta confrontación me he sentido en el ojo del huracán y pienso que he sido bastante utilizado, desde el momento que se ha trasladado confidencialmente valores”, mencionó el exdirector deportivo de la FEF, desde España.



Ratificó que está en su país de origen junto a la familia, y descartó haber recibido –hasta el momento- una propuesta del Betis, equipo con el que se lo vincula luego de su salida del organismo nacional.