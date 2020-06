Antonio Cordón dice que hay acercamientos y espera que 'Felipao' juegue las eliminatorias

LEA TAMBIÉN

El español Antonio Cordón, director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), destacó el desempeño del delantero Felipe Caicedo en la Lazio de Italia.

'Felipao' renunció a la selección ecuatoriana en septiembre del 2017 cuando el equipo se complicó en su plan de clasificación al Mundial de Rusia 2018 con el DT Gustavo Quinteros.



"Es un jugador importante con gran trayectoria en Italia y otras ligas europeas. Hay acercamientos, pero la eliminatoria es un proceso largo. En ese transcurso esperamos contar con los jugadores que tenemos en mente", mencionó Cordón en declaraciones para la Radio Redonda.



"Felipe Caicedo es un gran jugador, no hay muchos ecuatorianos a su nivel en Europa, con una trayectoria destacada. Esperemos que los jugadores que queremos puedan estar, hay acercamientos, pero esto es un camino largo, la eliminatoria no termina hoy", expresó Cordón.



La idea del español es despertar el interés del futbolista ecuatoriano por vestir la camiseta tricolor. Esto en relación a las críticas que recibió el entorno de la FEF de parte de seleccionados como Antonio Valencia o Cristhian Noboa, quienes afirmaron que existe "desconexión" entre los actuales directivos y el plantel.



Respecto al trabajo del DT Jordi Cruyff, el directivo explicó que la paralización del fútbol por la pandemia del covid-19 resultó un beneficio para el entrenador neerlandés. "Tuvimos suerte de que no salió la convocatoria. La teníamos, pero al no hacerlo público fue algo positivo".



Cordón reiteró en que la contratación de Cruyff es algo positivo para el fútbol ecuatoriano, sobre todo por su metodología de trabajo. La suspensión de las eliminatorias, en donde Ecuador debía enfrentar a Argentina y Uruguay, evitó que el estratega debutara al frente de La Tri.



Para finalizar, el director deportivo manifestó su compromiso de impulsar el fútbol ecuatoriano, por lo que aseguró que es necesario mantener un proyecto a largo plazo que incluya todas las categorías.



"La línea de ruta está trazada. Vine a trabajar con todas las selecciones, para mejorar al fútbol ecuatoriano, con su fútbol base. El proyecto es de la FEF, no de una persona. Todos estamos interesados en que las cosas vayan bien. El proyecto debe prevalecer por encima de los personajes", aseveró Cordón.