El Comité Olímpico Ruso niega que escándalo de dopaje afecte participación rusa en Tokio 2020

El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, declaró este jueves que ni el Comité Olímpico Internacional (COI) ni la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tienen quejas de su organización y no existen "obstáculos" para que la selección rusa participe en los Juegos de Tokio 2020.

"En la actualidad ni la AMA ni el COI tienen reclamo alguno contra el COR. El movimiento olímpico ruso está fuera de toda sospecha. Esto significa que no existen obstáculos objetivos para una participación plena en los juegos", aseveró.



Pozdniakov, no obstante, hizo la salvedad de que esto no se aplicaba a la Federación Rusa de Atletismo (FRA), suspendida como miembro de la Internacional (ahora denominada World Athletics) desde noviembre de 2015 por su complicidad en el dopaje sistemático de sus atletas.



En estos momentos sobre todo el movimiento deportivo ruso pesa la posibilidad de graves sanciones tras la recomendación del Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) a la AMA de marginar a Rusia de las mayores competiciones internacionales durante un período de cuatro años.



Esto se debe al incumplimiento por parte de la agencia antidopaje rusa (RUSADA) -también sancionada por este escándalo pero readmitida bajo condiciones- del requisito de proporcionar una copia auténtica de los datos del laboratorio de Moscú.



Pese al peligro de sanciones, Pozdniakov aseguró que el COR "está conformando el equipo de deportistas que defenderán el honor del país".

"Según la Carta Olímpica, en los Juegos Olímpicos compiten los deportistas, no los países", añadió.



El presidente del COR señaló que los intentos de imponer sanciones al comité ruso son "desconcertantes".



"Se trata de acusaciones infundadas y prejuiciadas, son inadmisibles tanto desde el punto de vista legal como el de la lógica", dijo.



Para el funcionario, el intento de castigar a los deportistas limpios es "torpe".



El pasado 23 de septiembre, la AMA anunció una investigación debido a dudas sobre la autenticidad de los datos recabados en el Laboratorio de Moscú, en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje, y dio tres semanas a Rusia para responder a dichas acusaciones.



Rusia envió una carta a la AMA el 8 de octubre con aclaraciones a 31 puntos que había puesto sobre la mesa la organización internacional.



No obstante, según algunas informaciones, se trató de un informe incompleto que solo respondió a 23 preguntas.



En caso de confirmarse las sospechas actuales de la AMA, Rusia podría ser excluida de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El Consejo Ejecutivo examinará la recomendación del CRC en una reunión especial que se celebrará en París el 9 de diciembre de 2019.