Las copas regionales son el reto de Independiente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde que empezó la pretemporada, Independiente jugó cinco amistosos, incluido un duelo internacional: la presentación del Sporting Cristal, el 19 de enero en Lima. Pero al técnico español Miguel Ramírez le hacía falta más fogueo.

Además de los peruanos, Independiente rivalizó contra Guayaquil City, Macará y Olmedo, y el pasado miércoles contra la U. Católica. Pero Ramírez sintió que sus jugadores precisaban un último comprobatorio exigente. Así se lo hizo saber a la dirigencia, que rápidamente consiguió un nuevo amistoso internacional.



El sábado a las 15:00, el cuadro rayado -vigente campeón de la Copa Sudamericana- se enfrentará al Nueva York Red Bulls, en la Arena de Nueva Jersey. Por ello, está previsto que la delegación viaje esta madrugada hacia suelo estadounidense.

Ramírez quiere que la plantilla alcance más roce y presión ante la dura campaña. Este año, Independiente jugará la Recopa ante Flamengo, entre el 19 y el 26 de febrero; y casi de inmediato, desde el 4 de marzo, debutará en la Copa Libertadores, en el grupo A.



La temporada es exigente, pero la obtención de la Copa Sudamericana en noviembre del año pasado, en Asunción, ante Colón, elevó los estándares de presión en el equipo, según reconoce el gerente Santiago Morales. Independiente busca que las copas internacionales sean una vitrina para seguir exponiendo su potencial como institución.



Por ello, el diseño de la temporada estuvo enfocado en mantener la base del equipo que alcanzó la gloria en el 2019, no renovar a los jugadores que el cuerpo técnico consideró prescindibles (Juan Govea y Claudio Bieler) y seguir con la promoción de nuevos talentos de la cantera.



El club, además, mantuvo su idea de transferir talento al exterior: Leonardo Realpe se fue al Bragantino, de Brasil, el capitán Luis Fernando León firmó por el Atlético San Luis mexicano y Washington Corozo fue negociado al Cristal.

¿Qué privilegió el equipo en el momento de los fichajes? Ramírez siente particular debilidad por los extremos ofensivos veloces: ello posibilitó el regreso de Fernando ‘Chiqui’ Guerrero al equipo. Con esas características también llegaron Jacob Murillo y Béder Caicedo, quien si bien juega como lateral también puede actuar metros más adelante.

También arribaron el mediocentro Lorenzo Faravelli, de Huracán de Argentina, y el defensa Pablo Alvarado, del Unión La Calera de Chile.

Guerrero está emocionado por su regreso a Chillo Jijón. “Esta siempre ha sido mi casa, me siento cómodo aquí. Además, luego de ganar la Copa, Independiente se sigue planteando grandes retos. Tenemos la Copa Libertadores y la Recopa y esperamos rendir al máximo nivel”.



Independiente es un equipo que promociona juveniles. Esta campaña, Moisés Caicedo y Piero Hincapié, ambos de 20 años, tendrán más minutos en una temporada. Los dos jóvenes, nerviosos, vestidos con camisetas al estilo urbano, aparecieron ayer por la sala de prensa del complejo de Chillo Jijón, para dar sus primeras reflexiones sobre la temporada.



Hincapié, pese a su juventud, ya tiene en sus espaldas la experiencia de haber jugado el Mundial Sub 17 de Brasil con la Tricolor. “Este es un equipo que promociona a talentos, pero sé que delante mío hay jugadores como Segovia (Luis) o Schunke (Richard), que tienen más recorrido. Espero aprovechar las oportunidades”.



Caicedo usaba un calentador rosado y jugueteaba con el micrófono. Actúa como volante de contención y en esa posición recibe consejos directos de Cristian Pellerano, el comandante máximo de la plantilla. “Cristian me da consejos de cómo ubicarme, cómo perfilarme, cómo salir jugando. Pero no solo eso: también me aconseja sobre la vida”.



Pellerano cumplió 38 años el pasado sábado. Es tres años mayor que el técnico Ramírez, que también tiene en la plantilla a otro jugador experimentado: Efrén Mera, de 34.



Tanto ‘Pelle’ como Mera han mantenido conversaciones permanentes con la plantilla para alinearla a los objetivos institucionales de sobresalir en la Recopa y Libertadores.



Flamengo, el cuadro poderoso de la región, aparece continuamente en el horizonte del equipo. Independiente los medirá por la Recopa y también por el grupo A de la Copa.



El cuadro brasileño tiene un presupuesto de USD 100 millones, el de los rayados es de USD 6 millones, cifra similar a la invertida el 2019. Pero más que las diferencias económicas, Ramírez y sus jugadores están enfocados en exigirse más y dar un batacazo.