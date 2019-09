Delfín SC gana 1-0 a Independiente Juniors y se clasifica a semifinales de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

Delfín SC venció 1-0 a Independiente Juniors en el estadio Jocay de Manta, en el partido por cuartos de final de la Copa Ecuador jugado la tarde de este martes 24 de septiembre de 2019. Con este resultado, el club manabita se clasifica a la semifinal del torneo, después de ganar 3-2 en el partido de ida y 1-0 en el de vuelta.

El gol de la jornada lo marcó Sergio López con una hermosa jugada que le dio color a un partido que, en general, tuvo pocas emociones. El rival del cetáceo en semis se definirá con el resultado del partido entre Barcelona SC y El Nacional. Delfín es el segundo semifinalista confirmado. Liga de Quito fue el primero, después de superar a Aucas.

Una falta del defensa cetáceo Roberto Luzarraga sobre Luis Fernando Saritama dentro del área hizo que el árbitro central del partido decretara un tiro penal en el minuto 15. Fue el propio Saritama el encargado de cobrar el penal. El delantero picó el balón y lo quiso poner en la parte superior del arco. Sin embargo, el balón se desvió por unos centímetros, golpeó en el poste superior y rebotó hacia fuera.



El cuadro manabita cobró un tiro libre en los tres cuartos de cancha en el minuto 25. La recibió dentro del área rival Pedro Perlaza y remató directo al arco. el balón golpeó en el palo derecho de la portería de Juniors y traspasó la línea de gol en el lado izquierdo del arco. Sin embargo, el gol fue anulado por el juez, quien aseguró que aún no se había dado la orden de cobrar el tiro libre.



Durante el primer tiempo, Independiente Juniors mostraba superioridad en le cancha. Aunque intentaba llegar al área rival, en varias ocasiones dejó su propia cancha vacía, situación que los punteros de Independiente Juniors aprovechaban para llevar a cabo contragolpes. Ninguno de estos, sin embargo, se tradujo en una anotación para el cuadro visitante, que milita en la serie B.



Al inicio del segundo tiempo, el cuadro de Latacunga continuaba intentando abrir espacios en la cancha rival, pero le seguía costando. Independiente Juniors necesitaba por lo menos un 2-0 para poder clasificar, pues en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Ecuador, el equipo contrario había ganado 3-2.



En el minuto 54, Delfín tuvo una oportunidad de anotar. Carlos Garcés se robó un balón en los tres cuartos de cancha. Había dos defensas en el área y ambos estaban pendientes de Garcés, pero no vieron que Francisco Mera estaba corriendo a sus espaldas. Así, Garcés dio un pase y Mera se coló dentro del área. Sin embargo, el remate salió desviado por el lado izquierdo del arco rival.



A diferencia de la primera mitad del partido, Delfín comenzó a recobrar confianza en su propia cancha y, conforme iban transcurriendo los minutos, se adentraba cada vez más en el área rival. Pero, a pesar de los esfuerzos, estos no se concretaban para generar peligro.



Pero Independiente Juniors también hacía esfuerzos para no quedar eliminado de la copa. En el minuto 73, una estrategia de toques en el área del cuadro cetáceo permitió que Walter Ayoví sacara un remate que terminó en las manos del guardameta Pedro Ortiz.



Sergio López abrió el marcador en el minuto 82. La acción la inició Pedro Pablo Perlaza, quien recibió el balón en los tres cuartos de cancha e inmediatamente dio un pase a su compañero. López tomó el balón, se coló rápidamente dentro del área y amagó dos veces a un mismo defensa, con una acrobática jugada, sin dejar caer el balón al piso. Después de esto, remató sin pensarlo y el balón ingresó en la red del portero rival. Con esto, el cuadro manaba se ponía en ventaja de 1-0.

