La Selección de Ecuador se enfrenta este jueves 4 de julio contra Argentina por los primeros cuartos de final de la Copa América, en el que puede ser uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol ecuatoriano.

Aunque la ‘Tri’ no es el equipo favorito para avanzar a las semifinales del torneo, las estadísticas le dan una mínima posibilidad de sorprender y dar el gran batacazo de la copa continental.

Según Google, la empresa de tecnología multinacional estadounidense, la Selección de Ecuador tiene un 11 % de posibilidades de ganarle a Argentina en los 90 minutos de los cuartos de final de la Copa América 2024.

Argentina, por otra parte, tiene el 66 %. El 23 % restante indica que habrá un empate en el compromiso.

Por otra parte, Score 90, un medio digital deportivo, hizo el análisis de posibilidades según las cuotas de las casas de apuestas.

Esto dio como resultado que la Selección de Ecuador tiene un 23 % de probabilidad de clasificarse a la semifinal de la Copa América 2024 ante un 77 % de Argentina.

Probability to qualify for the Semi-Finals at Copa América 2024, based on the odds by bookmakers ⚖️🏆 pic.twitter.com/t7eeLdS7eC