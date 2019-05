Francisco Maturana considera favorito a Brasil para Copa América: 'Argentina en este momento no existe'

LEA TAMBIÉN

Aun con el astro Lionel Messi, Argentina “no existe”, por ahora para el exseleccionador colombiano Francisco Maturana, que considera a Brasil “papá del fútbol” y máximo favorito para ganar la próxima Copa América, donde Uruguay y Perú también pueden figurar.

A menos de un mes de que empiece a rodar el balón en las canchas brasileñas, el técnico que ha conseguido para Colombia el único título internacional, la Copa de América 2001, en calidad de anfitrión, pone sobre la mesa su baraja y hace sus apuestas con una advertencia de entrada: en el próximo torneo se verán dos tipos de selecciones.



Un primer grupo sería el comandado por Brasil, Uruguay y Perú, que optaron por seguir bajo la misma guía tras el Mundial de Rusia 2018; y otro, con Colombia a la cabeza, el que eligió una nueva brújula.



El portugués Carlos Queiroz se estrenará en el banquillo cafetero en competencia oficial, el colombiano Reinaldo Rueda lo hará con Chile, y Paraguay pondrá a prueba al argentino Eduardo Berizzo.

¿Y Argentina?

Maturana puntualiza: “En este momento no existe. (...) ¿Cómo vamos a analizar un equipo que ni si quiera sabemos cuál es? Lo que sí se puede analizar es que tiene todos los jugadores para hacer una obra maestra”.



Campeones de América en 14 ediciones, los albicelestes volverán a las disputas oficiales tras su decepcionante participación en Rusia, donde cayeron en octavos bajo la dirección de Jorge Sampaoli, a quien relevó el actual técnico, Lionel Scaloni.



En un encuentro con medios, Maturana apenas se muestra cortés frente a las opciones de la selección de su país.



El también exentrenador de Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, Costa rica y Perú cree que, por encima del próximo campeón, esta Copa América dejará ver qué tan grande es la brecha del actual fútbol sudamericano con respecto al europeo.



Brasil encabeza el Grupo A, con Bolivia, Venezuela y Perú como rivales, mientras el Grupo B lo disputarán Argentina, Colombia, Paraguay y Catar. Uruguay, Ecuador, Japón y Chile se medirán en el Grupo C.



Maturana aceptó responder algunas preguntas a la AFP al margen de un evento realizado en Bogotá.

Pregunta: ¿Qué selecciones son favoritas en esta Copa América?



Respuesta: "Es imposible pensar que Brasil no va a ser favorito, si Brasil es el papá del fútbol de Sudamérica, y haciendo un torneo en su casa, debe ser el máximo candidato. Después nos encontramos a un Uruguay que ha ganado 15 veces ese certamen, entonces amerita un respeto. Después hay otros países que tienen una consideración especial por el tiempo de trabajo que tienen, llámese Perú, y hay unos países que van a ir en construcción, que es el caso de Colombia, de Chile, Paraguay, que tiene muy buenos jugadores, pero uno no sabe si la continuidad en el equipo les vaya a cobrar algún dividendo.



P: ¿Qué DT pueden dar la sorpresa?



R: Depende de la presión, porque hay entrenadores que van a estar prisioneros de un resultado, en cambio hay otros que van a ir a ver rodar su trabajo en la continuidad del tiempo.



P: Sudamérica ha fracasado en los últimos mundiales, ¿Por qué la brecha con Europa?

R: Hemos encontrado que el Mundial pasado lo convirtieron en Eurocopa. Entonces algo anda mal, y no es la formación. Estamos en esa búsqueda, ¿qué nos está pasando? ¿qué les está pasando a nuestros jugadores? Son jugadores que hoy en Europa son los que marcan diferencia y después vienen a un Mundial y sus compañeros son los que marcan la diferencia. Entonces algo está pasando en esa búsqueda de identidad. No sé si de pronto se perdieron y hace falta unos principios de juego fieles a la lealtad, a la sensibilidad de cada región.



P: ¿Cómo ve usted a Colombia en este torneo, puede levantar la copa?



R: Yo creo que cualquiera la puede levantar. No conozco y espero que no haya ningún equipo que simplemente va a aprender. En el fondo, todos los entrenadores sueñan con levantar la copa. ¿Quiénes la van a poder levantar? No se sabe porque el fútbol no está hecho, hay que hacerlo.