Toño Valencia, Di María, David Ospina y Tomás Rincón están a las puertas de ingresar al 'Club de los Cien'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia, David Ospina, Ángel Di María y Tomás Rincón. Cuatro jugadores de distinta nacionalidad con el mismo sueño: ganar la Copa América de Brasil-2019 y de paso llegar al simbólico 'Club de los 100' partidos defendiendo a sus selecciones.

El 'Toño' Valencia, de 33 años, que viene de abandonar el Manchester United tras una década en este equipo, lleva 95 juegos defendiendo a la selección ecuatoriana.



En los últimos tramos de su exitosa carrera, el 'Toño', uno de los mejores volantes de ida y vuelta de la última década en el fútbol sudamericano, necesita que la tricolor llegue al menos hasta semifinales en la Copa América para poder llegar a 100 partidos con su selección.