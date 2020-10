El convenio entre Jonathan Caicedo y Liga de Quito se rompió por diferencias en la directiva alba

LEA TAMBIÉN

Carlos Narváez, representante del Team JC de Jonathan Caicedo, explicó las razones que motivaron la ruptura de su convenio con Liga de Quito. Según dijo en una rueda de prensa, realizada este 29 de octubre de 2020, explicó que las diferencias a la interna de la directiva alba entorpecieron los objetivos del vínculo.

“Es un convenio que nos carga más trabajo en lugar de generar un mejor desarrollo. Desconocía las diferencias que tenían, en las que prefiero no ahondar”, dijo Narváez, respecto del distanciamiento entre los principales del club –liderado por Guillermo Romero- y los representantes de la Comisión Especial de Fútbol –encabezada por Esteban Paz-.



Narváez contó que buscaron a los albos, debido a su organización y a la masa de hinchas que los sigue. Esperaban que el acuerdo los ayude a obtener financiamiento para la Vuelta de la Juventud y el Gran Fondo Jonathan Caicedo, que organizan para este 2020.



“Pedí una reunión con el señor (Esteban) Paz pero ellos no pueden firmar el convenio, porque no tienen la competencia. No sé qué problemas internos tienen ellos (dirigentes), pero eso ha generado que nos den largas y no hubo acercamientos concretos”, dijo.



Con ello, dejó claro que el convenio con Liga quedó descartado. Sin embargo, aclaró que seguirán buscando financiamiento para cumplir con las dos competencias que tenían previstas.



“Hemos revisado lo jurídico y como está podemos hacerlo de manera unilateral (romper el vínculo), para no engañarnos para saber que habrá otra persona interesada”, dijo Narváez, respecto de su proyección.