La continuidad de Adrián Gabbarini en Liga de Quito dependerá del deseo del jugador, según Esteban Paz

Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol Especial de Liga de Quito, aclaró que de momento no existe ninguna oferta formal por el argentino Adrián Gabbarini. Aunque no negó que en caso de que el jugador así lo desee, se podría evaluar una posible salida.

Esto tras el supuesto interés de Independiente de Avellaneda de repatriar al golero de 34 años en reemplazo del uruguayo Martín Campaña, que estaría cerca de concretar su vinculación con el Pumas de México, según informaron medios argentinos.



“El contrato de Adrián (Gabbarini) termina en diciembre, tenemos una opción de renovación automática que la podemos ejercer, pero en Liga no hacemos las cosas por obligación sino por el deseo de Adrián de continuar. Entiendo que ha habido sondeos internacionales en Argentina por él, a Liga no ha llegado ninguna oferta”, comentó el dirigente en la Radio Área Deportiva.



Gabbarini ya jugó en Independiente entre el 2010 y el 2013. Tras marcharse del cuadro de Avellaneda pasó por Newell`s Old Boys, Tigre, Argentinos Juniors y Olimpo, hasta que desembarcó en Ecuador para unirse a las filas del 'Rey de Copas' en enero del 2018.



Desde entonces ‘Super Gabba’ se afianzó como uno de los referentes del club. Fue pieza clave en los títulos que los albos obtuvieron en el campeonato nacional, la Copa Ecuador y la Supercopa.



Si bien Paz dijo que no existe una oferta formal por él, no descarta una posible salida en caso de ser una aspiración del arquero. “No vamos a perjudicarle en caso de que tenga una muy buena oferta. No vamos a pretender cerrarle el paso para que mejore su carrera si llega una oferta que sea buena para todas las partes”, expresó.



Sin embargo, volvió a recalcar que no existe una oferta formal por él. Además, comentó que tras conversar con el golero sobre el deseo de que continúe en el club, este dijo “sentirse totalmente a gusto y cómodo en Liga”.