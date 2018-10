La prensa da casi por hecha la llegada de Conte para sustituir a Lopetegui

LEA TAMBIÉN

El entrenador italiano Antonio Conte, libre desde su salida del Chelsea al final de la pasada temporada, podría ser el lunes el sustituto de Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid, publican este domingo 28 de octubre de 2018 varios medios españoles, tras la dura derrota 5-1 en el Clásico contra el Barcelona.

“Si nada cambia (Lopetegui) será destituido mañana (lunes) tras la Junta Directiva para dejar su puesto a Antonio Conte”, afirma en su edición en línea el diario Marca.



Marca precisa, no obstante, que el técnico del filial, Santiago Solari, podría hacerse cargo provisionalmente del equipo, en el partido de Copa del Rey contra el Melilla en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



Según la edición internet del rotativo AS, Conte, de 49 años, podría estar ya el lunes en Madrid, cuando se encontraba estos días de vacaciones en Egipto.



El italiano, antiguo seleccionador de los Azzurri (2014-2016) y extécnico de la Juventus de Turín (2011-2014), aportaría un perfil de hombre firme que no tenía Lopetegui, nombrado para tres temporadas, pero probablemente condenado tras su derrota en el Clásico del domingo, la quinta en siete partidos.



Entrenador de éxito con la Juventus (3 títulos de campeón entre 2012 y 2014) y la Nazionale (cuartos de final de la Eurocopa 2016), Conte también dio al Chelsea su sexto título de campeón y su octava Copa de Inglaterra.



Pero su contrato londinense acabó bruscamente en verano, entre malos resultados y tensas relaciones con algunos pesos pesados del vestuario y varios dirigentes.



Un lado conflictivo que, si su nombramiento se confirma, podría generar situaciones tensas en el volátil ambiente del Real Madrid.



El capitán Sergio Ramos ya advirtió este domingo a cualquier posible futuro entrenador: “El respeto se gana no se impone, nosotros hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis, a veces la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico”.