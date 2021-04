Alberto Contador: 'Richard Carapaz es un ciclista completísimo’

El ex ciclista español Alberto Contador conversó con EL COMERCIO e hizo algunas reflexiones sobre el momento del ciclismo y de la principal figura de Ecuador: Richard Carapaz. Aquí el diálogo con esta figura del ciclismo.

¿Cuál es su opinión de Richard Carapaz?

Tengo gran simpatía por él, es un corredor con un talento tremendo. Es un ganador del Giro de Italia, el 2020 se le escapó en el último momento la Vuelta a España y tuvo que contentarse con el segundo lugar. Es un corredor que va a tener opciones de ganar grandes vueltas. El Team Ineos tiene una plantilla muy completa y él es uno de los puntales del equipo, estoy seguro que no va a ser la única gran vuelta que consiga.



¿Qué cualidades destaca del ciclista ecuatoriano?

Tiene un talento tremendo para la escalada, pero además es un ciclista con buena punta de velocidad. Sabe sufrir mucho y sabe reinventarse, como sucedió en el pasado Tour de Francia, cuando fue para estar bajo las órdenes de Egan Bernal y, cuando este se retiró, tomó un poco el mando del equipo, el Ineos, que es un equipo de muchísimo nivel. Es un ciclista con mucho talento, que va a tener más oportunidades.



¿Qué debe mejorar para ganar de nuevo una de las tres grandes?

Para ser un corredor más completo todavía, debe dar un punto más en las etapas contrarreloj. Está en un gran equipo, junto a varios de los mejores corredores del mundo, especialistas en esta modalidad. Pero Richard es uno de los ciclistas más completos y con ­mucha calidad.



Usted dice que para enfrentar un Tour Francia debe existir un equilibrio entre cuerpo y mente, por las tres semanas de desgaste. ¿Carapaz tiene ese equilibrio?

Estoy seguro que no le falta ese equilibrio. En el Giro de Italia, que ganó en el 2019, compartió el liderazgo del equipo con otro compañero (Mikel Landa) y finalmente fue la mejor opción del Movistar. Fue él quien obtuvo la victoria, eso es porque tiene la mentalidad para conseguir un objetivo, porque quieres ganar. Y obviamente puedes tener mucha mentalidad y sino tienes una preparación física es imposible ganar. Por eso digo que es un ciclista completísimo si no, no hubiese podido ganar una gran vuelta como ya lo hizo.

El Tour de Francia de este año tiene 11 etapas de montaña y media montaña, ocho llanas y dos contrarreloj. ¿Favorece este recorrido a las condiciones de Carapaz?

Se habla del recorrido pero al final no queda más remedio que adaptarse a él. Esta claro que si no hay etapas contrarreloj, el terreno le favorece frente a ciclistas como Primoz Roglic o Tadejc Pogacar. Richard va a tener oportunidades, porque hay terreno más que suficiente. Si en la contrarreloj perdiera algo de tiempo, podrá recuperarlo en las otras etapas. Además, tiene en el Ineos un bloque potente, que le permite ­disputar la clasificación general.



El año pasado, en la Vuelta a España a Richard le faltó un gregario que trabajara como él lo hace cuando asume ese papel. ¿Lo mira así?

En la temporada anterior, Ineos hizo una planificación enfocado en el Tour de Francia, a conseguir una victoria con Egan Bernal. Richard acababa de llegar al equipo, y no se sabía cómo iba a adaptarse. Este año, Ineos ya repartió corredores y conformó equipos potentes para cada carrera y siendo conscientes por la competencia que hay con equipos como el Jumbo o el UAE. Al final, este año tendrá un gran equipo (compañeros).



El esloveno Primoz Roglic se ha convertido en el hombre a vencer por Carapaz y el pelotón. ¿Cómo hay que neutralizarlo?

Un ciclista que es escalador puro le puede llegar a poner en dificultades en la montaña. En las etapas contrarreloj, Roglic es el máximo favorito, incluso compitiendo contra los especialistas. En las pruebas de alta montaña es donde se le tiene que poner a prueba y no intentarlo solo un día, sino varios, porque hay una cosa que hay que tenerla clara: todos los líderes, por muy fuertes que parezcan, siempre tienen un día malo. El secreto en esta actividad está en pasar ese día malo sin que nadie se dé cuenta. Si te atacan y te prueban es donde se evidencia que no estás en un buen día. Pero, sobre todo, hay que tener las ganas de moverse y atacar.



¿Cómo ha visto el pelotón la incursión del ciclismo ecuatoriano en la categoría World Tour?

El ciclismo está viviendo un momento disputadísimo; desde la carrera más pequeña a la carrera más importante. Estamos viendo la incursión de ciclistas nuevos y jóvenes. Es una gran noticia que Ecuador tenga presencia en el máximo nivel, no hay muchos ciclistas pero sí muy grandes. El ciclismo es cada vez es más global y sé que existe una gran afición por allá.



¿Qué opina de Jhonathan Narváez, otro ciclista del Ineos?

Es un corredor con mucho talento, que ha hecho grandes carreras con mucho nivel. Es muy complicado ganar carreras en el máximo nivel del ciclismo mundial, pero él ya lo ha hecho (ganó una etapa en el Giro 2020). Vamos a ver cómo transcurre esta temporada, luego de su fractura (muñeca), pero es un ciclista que ha llegado para quedarse.