Conor McGregor gana a Donald Cerrone por nocáut técnico en 40 segundos

El luchador irlandés Conor McGregor volvió por la puerta grande a las Artes Marciales Mixtas con un triunfo por nocaút en apenas 40 segundos frente al veterano estadounidense Donald Cerrone.

Cuando apenas había tomado posesión de sus asientos los aficionados que llenaban las gradas del T-Mobile Arena de Las Vegas, McGregor colocó en la barbilla de Cerrone una patada con la pierna izquierda en los primeros segundos de la pelea estelar.

- Conor McGregor - #EsTendenciaTT en 🇦🇷 por su regreso a la actividad deportiva y su victoria en 40 segundos. 🥊 pic.twitter.com/SxKQYFCEVi — EsTendenciaTT (@EsTendenciaTT) January 19, 2020



Las apuestas eran increíblemente altas para ambos luchadores. Para McGregor fue una oportunidad de resarcirse después de una derrota ante el ruso Khabib Nurmagomedov en octubre de 2018 (su última pelea).



Durante el 2019 vivió alejado del octágono por problemas legales, tras declararse culpable de golpear a un hombre en un bar de Dublín, además el New York Times reveló que estaba siendo investigado por agresión sexual en su Irlanda natal.



"Ya adelanté que llegaba a la pelea mejor preparado que nunca, centrado y con un velocidad que nadie podía tocarme y eso ha sido lo que sucedió en la jaula", declaró McGregor al concluir la pelea y dejar su marca en 22-4-0.



Cerrone, de 36 años, tenía la oportunidad para deshacerse del estigma que le ha perseguido durante su carrera de no haber podido ganarle nunca, pero de nuevo en un escenario ideal como el de Las Vegas no tuvo ni la oportunidad de ofrecer resistencia a McGregor.



El veterano peleador estadounidense que protagonizó su combate número 50, colocó su marca en 36-14, pero no pudo alcanzar el triunfo que tanto deseaba.



Cerrone llegó al duelo con la mayor cantidad de victorias (23), finales (16) y nocáuts (20) en la historia de UFC, entre otros récords.



McGregor, que había prometido mantenerse activo en el 2020, peleando hasta tres veces o más, ya cumplió con la primera y lo hizo con matrícula.

Nada se sabe de su siguiente rival, pero ante Cerrone no dejó dudas de que todo lo que había dicho sobre su seriedad a la hora de prepararse para la pelea ya que lo demostró dentro de la jaula, donde volvió a ser más "The Notorious" que nunca.