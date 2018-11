Presidente de Conmebol aboga por regreso de México a competencias sudamericanas

LEA TAMBIÉN

México podría volver a los torneos organizados por la Conmebol a partir del 2020, aseguró este miércoles el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, aunque advirtió que la Federación de ese país deberá ceñirse al calendario de competición sudamericano.

“México creo que ganaría mucho con la Libertadores, no tengo ninguna duda, fue partícipe de varias finales. Si recordamos, Pachuca llegó a ser campeón de la Sudamericana (2006) y la competitividad del fútbol sudamericano es muy alta, muy elevada y en esas condiciones México también ganaría”, advirtió Domínguez.



Las declaraciones del mandamás del balompié sudamericano fueron hechas durante una ceremonia en Pachuca, México, donde fueron exaltados al Salón de la Fama del fútbol Roberto Rivelino, Cafú, Juan Alberto Schiaffino, Carlos Bilardo, Arlindo Dos Santos y Miguel Zelada, entre otros.



“Es un tema que hay que trabajarlo más. No es una cuestión solamente de voluntad, es una cuestión de ordenar calendarios que fue uno de los temas más grandes que tuvo México, pero las puertas al diálogo siempre estarán abiertas”, expresó Domínguez.



Para ello, dijo, se prevé una reunión el 3 de diciembre en Asunción con el presidente de la Federación Mexicana, Enrique Bonilla, para discutir un eventual regreso del fútbol de ese país a los torneos de la Conmebol.



“Entiendo que (el encuentro) es por la vuelta de México a la Copa Libertadores, no sé si la Copa Sudamericana, y también por la Copa América”, precisó.



La Federación Mexicana renunció en 2009 a todas las competiciones sudamericanas en las que participaba como invitado luego de diferencias con la Conmebol.