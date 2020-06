La Conmebol confía que todas las ligas de fútbol de Sudamérica puedan reanudarse en septiembre

LEA TAMBIÉN

En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) existe optimismo con que la totalidad de ligas sudamericanas retomen sus actividades para el mes de septiembre, según lo expresó el Secretario General de la institución, Gonzalo Belloso.

“Creemos que en septiembre se podría volver a jugar en toda Sudamérica. Tal vez, en algunos lugares, antes”, comentó el dirigente para Radio Continental Corrientes, de Argentina.



El exfutbolista, de 46 años, manifestó que el optimismo de Conmebol para reanudar las actividades en el noveno mes del año radica en la naturaleza del virus: “esta enfermedad tiene un pico rápido y un descenso rápido, también”.



Según él, el fútbol podría volver antes de la fecha estimada, pero eso dependerá de las condiciones sanitarias de cada uno de los países asociados. “Tenemos un mapeo claro de la situación de cada país, hay algunos que tienen más clara la vuelta que otros”.



Señaló como ejemplo a Paraguay, cuya liga estableció el 17 de julio como fecha oficial para retomar sus actividades. “Perú, Brasil o Chile, por ahí, vuelven más tarde”, complementó.



Belloso también comentó que durante la semana tuvo una reunión virtual con un grupo de preparados físicos de distintos equipos sudamericanos. El objetivo del encuentro era establecer el tiempo estimado de entrenamiento que necesitan los jugadores para disminuir el riesgo de lesiones.

“Entre todos los preparadores físicos se pusieron de acuerdo en que para cumplir la exigencia que requiere la competición se necesitan seis semanas. La exigencia que requiere la competencia está en ese lapso”. Además, sugirió que al recandelarizar los torneos deben evitar “cargar la programación con miércoles-domingo, miércoles-domingo”.



Conmebol también espera reanudar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana “para fines de septiembre u octubre”, para ello, “está trabajando en un protocolo de viajes por el continente para cuando se reanuden los campeonatos”.



Para cerrar, el directivo reveló que mantienen conversaciones con autoridades de FIFA para reafirmar el compromiso del organismo en iniciar las eliminatorias rumbo a Catar 2022 en Septiembre o, de ser el caso, postergarlas : “Si se puede sería espectacular. Si no, que comience en octubre y noviembre si no dan las condiciones sanitarias. No hay que apurar los pasos y trabajar en equipo”, concluyó.