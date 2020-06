La Conmebol solicitó información a la Ecuafútbol por el caso 'Chila-Cheme' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) envió un comunicado al Secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Gustavo Silicovich con fecha 4 de junio. Allí la entidad rectora del fútbol sudamericano solicitó información del caso Gonzalo Chila, de Liga de Quito.

El requerimiento de información se hizo después de que Estudiantes de la Plata presentara un reclamo en la Conmebol. El equipo argentino se sustentó en una declaración del exjugador Ángel Cheme. Él, en un principio, dijo que los directivos de Liga de Quito sí conocían la adulteración de su identidad para actuar con el nombre de Gonzalo Chila.



Esta declaración generó reacciones y los argentinos reclamaron porque Chila actuó en los partidos de la Recopa Sudamericana del 2010. El reclamo fue por falsificación de documentos. En esas finales de ida y vuelta, el conjunto ecuatoriano, dirigido por Edgardo 'El Patón' Bauza, se impuso por 2-1 en Quito y luego empató 0-0 en Buenos Aires, ganando de esa forma la Recopa Sudamericana.



La Conmebol puso plazo hasta el 11 de junio para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) responda tres preguntas en torno al caso y que son parte de la indagación. La primera consulta es: ¿Tenía la Federación Ecuatoriana de Fútbol conocimientos previo a la inscripción del Campeonato Conmebol Sudamericana 2010 que el jugador Gonzalo Chila no era quien decía ser?



La segunda duda es: ¿Había alguna posibilidad de sospechar que el jugador Gonzalo Chila no era la persona quien decía ser? Finalmente, el tercer requerimiento es: ¿La inscripción del jugador Gonzalo Chila en el año 2009 para representar a Liga Deportiva Universitaria se realizó cumpliendo todos los requisitos por la Federación?



Silicovich aún no ha respondido qué documentación se enviará ante el requerimiento de la Conmebol. El plazo vencerá el próximo jueves en horas de la tarde. Allí se conocerá el expediente y las respuestas de la FEF y de Liga de Quito.