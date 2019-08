La Conmebol dice que no intervino en desplazamiento de hincha de barra brava de Boca hasta Quito

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aclaró esta noche del 20 de agosto que no tiene participación en los desplazamientos que hicieron argentinos, de la barra de Boca Juniors, desde Argentina, hasta Quito.

Los portales digitales del Diario El Clarín e Infobae aseguraron que el líder de la barra ‘La 12’, Rafael di Zeo, recibió un supuesto permiso especial de las autoridades judiciales de Argentina y de la Conmebol para que puedan estar en el partido de este miércoles 21 de agosto entre Liga de Quito y Boca Juniors.



Di Zeo, que ya se encuentra en Quito, tiene una prohibición de entrada a cualquier estadio argentino desde hace tres años. Esto por varios crímenes como encubrimiento de un secuestro extorsivo e instigación a cometer doble homicidio. Cargos por los que ya pagó una condena privado de su libertad y por los que debe presentarse a comisarías de Buenos Aires.

Según El Clarín, Di Zeo, recibió un permiso para acompañar a Boca Juniors de parte de las autoridades judiciales y de la Conmebol. El Ministerio de Seguridad de la Nación propuso enviar a veedores del plan Tribuna Segura para controlar las restricciones que este barra brava tiene. Pero esta acción no fue ejecutada.

El comunicado de la Conmebol dice lo siguiente:

En relación a viajes de aficionados del fútbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol aclara los siguientes puntos:



1. La CONMEBOL no tiene la facultad de permitir ni de evitar que determinadas personas viajen entre los países de Sudamérica por motivos relacionados al fútbol. El control migratorio corresponde exclusivamente a las autoridades competentes de cada estado.



2. El programa “Tribuna Segura” es un programa estatal financiado y operado por el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, por lo que no se le puede atribuir a la CONMEBOL el sufragio de su operación ni la coordinación de su personal.



3. Si bien la CONMEBOL viene y seguirá trabajando con las autoridades nacionales y locales encargadas de velar por la seguridad y el orden público en el fútbol con el fin de promover una cultura de fútbol en paz, la CONMEBOL no puede interferir en asuntos que corresponden a la jurisdicción exclusiva de las autoridades gubernamentales.



4. La coordinación de las medidas de seguridad pertinentes para la organización de los eventos deportivos en las inmediaciones y al interior de los estadios es responsabilidad de los clubes locales conforme a los reglamento de competencias de la CONMEBOL.



5. La construcción de una cultura de fútbol en paz en Sudamérica es responsabilidad de todos y requiere de un esfuerzo mancomunado de todos los grupos de interés del fútbol, incluyendo autoridades gubernamentales, clubes, dirigentes, asociaciones miembro, organizaciones civiles, medios de comunicación, y por supuesto, aficionados.