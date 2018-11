Conmebol posterga la final de la Copa Libertadores y fijará nueva fecha

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunció este domingo 25 de noviembre de 2018 que la final de la Copa Libertadores 2018 sería postergada. La nueva fecha aún está por determinarse.

Estaba previsto que el encuentro se jugara este domingo a las 15:00, después de que el sábado 24 de noviembre el bus de Boca Juniors fuera atacado por hinchas de River Plate en su entrada al estadio Monumental de Buenos Aires.



"No están dadas las condiciones de igualdad deportiva para la disputa la final. Por eso la Conmebol ha tomado la decisión de postergar la final de la Libertadores y convoca a los presidentes de ambos clubes a Asunción para buscar una nueva fecha"”, dijo Domínguez al canal deportivo Fox Sports.

La CONMEBOL anunció que la final de la Copa Libertadores fue postergada. — River Plate (@CARPoficial) 25 de noviembre de 2018

"Queremos que los jugadores cuando entren sea sin ninguna excusa. El Consejo de la Conmebol no garantiza el espectáculo y por ese motivo vamos a posponer el partido", amplió el máximo dirigente de Conmebol.



"No es culpa de la Conmebol sino de los inadaptados. Tenemos reportes médicos que no garantizan que haya igualdad deportiva. La decisión ya está tomada", añadió el dirigente paraguayo, que cambió su posición del mediodía luego de la petición realizada por Boca Juniors.

La nueva fecha de la final será analizada y decidida en una reunión en Asunción el martes 27 a las 10 de la mañana con los presidentes de los clubes finalistas, Boca Juniors y River Plate. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 25 de noviembre de 2018

"No hay tiempo que perder, no quiero que la gente se movilice. La violencia no es algo que tengamos que dejar de lado, tenemos que hacer autocrítica", finalizó el dirigente que hizo el anuncio apenas 45 minutos después que se abrieran las puertas del estadio Monumental.



De acuerdo con el artículo de 18 del Reglamento Disciplinario de Competición de la Conmebol, varios castigos se imponen a las asociaciones y clubes en caso de infracciones o hechos de violencia como el acontecido el sábado en inmediaciones del Monumental.



Entre las más importantes figuran “deducción de puntos” , la “determinación del resultado de un partido”, la “obligación de jugar un partido a puerta cerrada” y “descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones”.

La Conmebol, además, analiza que la final de la Libertadores se juegue en Abu Dabi, en caso de decidir que las condiciones no se prestan para que el partido sea jugado en el Monumental. La capital de Emiratos Árabes Unidos será sede del Mundial de Clubes, entre el 12 y el 22 de diciembre del 2018.