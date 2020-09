La Conmebol ejercerá fuertes controles sanitarios para el regreso de la Copa Libertadores 2020

LEA TAMBIÉN

Los equipos que disputan la Copa Libertadores ingresarán a los distintos países de la región bajo estrictas medidas sanitarias, según el protocolo elaborado por la Conmebol para la reanudación del certamen continental, a partir de este 15 de septiembre de 2020.

Las delegaciones visitantes viajarán hasta sus ciudades de competición en aviones fletados que son subsidiados con un auxilio financiero de la Conmebol y no harán cuarentena.



El nuevo protocolo denominado 'Concentración Sanitaria' autoriza el ingreso solo por 72 horas de los equipos a los países de Sudamérica, una región azotada por la pandemia del covid-19. El más afectado es Brasil, la segunda nación en el mundo con más decesos por el virus (129 522 hasta el pasado 10 de septiembre).



Estas son algunas medidas sanitarias:



Exámenes: Los integrantes de cada delegación deben someterse y dar negativo a las pruebas de Covid-19 antes de viajar.



Vehículos: Las aeronaves y buses de traslado deberán estar previamente sellados. De ser posible, deberán ser transportados desde la pista de aterrizaje al hotel.



Hoteles: Los hospedajes también deben estar resguardados conforme al protocolo y habilitar una habitación para cada miembro. El personal igualmente debe someterse al test de covid-19.



Clubes dueños de casa: El equipo local está obligado a realizarse la prueba al igual que los pasapelotas, camilleros, policía, entre otros.

Reportes: El médico de cada entidad llevará un control diario de síntomas del grupo. Si la temperatura de un jugador registra más de 37,4 grados no será admitido en los entrenamientos ni en el partido.



Pruebas adicionales: La Conmebol podrá ordenar test adicionales previo a los partidos o durante los períodos de entrenamiento en coordinación con el cuerpo técnico. En caso que un jugador u oficial se niegue a realizar el test de Covid-19, no podrá participar de las competiciones.



Insumos: No se permitirá el ingreso a las instalaciones sin mascarillas. Se aconseja que cada jugador vaya ya cambiado desde su domicilio para el entrenamiento.



Prendas personales: La utilería debe entregar a cada jugador en bolsa cerrada la ropa que será utilizada para los entrenamientos y el jugador deberá devolver la ropa sucia en una bolsa debidamente cerrada para su lavado.



Ingreso a la cancha: El protocolo sanitario recomienda además evitar la salida simultánea al campo de juego por el mismo túnel de acceso en el calentamiento pre partido.



Interacción entre jugadores: Se prohíbe además besar el balón y los jugadores están obligados a usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas. Está prohibido intercambiar camisetas o cualquier otra parte de la indumentaria con los rivales, compañeros del mismo equipo o cualquier persona; lo mismo de banderines o regalos. Está prohibido escupir en la cancha o sonarse la nariz.