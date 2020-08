La Conmebol designó a Ecuador como sede del torneo Sudamericano Sub 17

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol), integrada por los presidentes de las 10 asociaciones de fútbol de la región, designó a Ecuador como la sede del Sudamericano Sub 17 que se llevará cabo en el 2021.

Las cuentas oficiales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) compartieron una publicación haciendo oficial la designación. El torneo se disputará entre 31 de marzo y el 25 abril. Será la tercera ocasión que el país acoja un campeonato sudamericano en esta categoría, tas las ediciones de 1988, 2007 y 2011. En el último campeonato Sub 17 disputado en Perú, la ‘Tri’ ocupó la cuarta casilla.

Ecuador también estaba en la pugna por acoger al Sudamericano Sub 20. Sin embargo, Conmebol decidió asignar la organización del mismo a Colombia. La ‘Tri’ defenderá el título que consiguió en la última edición en Chile.



La entidad también ratificó las sedes y fechas de los Campeonatos Femeninos Sub 20 y Sub 17 a disputarse a finales de este año. La fase final del Campeonato Femenino Sub 20, interrumpido a mediados de marzo por la emergencia sanitaria, se reanudará del 16 al 22 de noviembre. Argentina, que no clasificó a la etapa final, se mantiene como la sede del torneo.



Los combinados de Venezuela, Colombia, Brasil y Uruguay disputarán los dos boletos que dan la clasificación al Mundial Femenino Sub 20 de Costa Rica y Panamá. Uruguay también fue ratificado como la sede del Campeonato Femenino Sub 17, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 19 de diciembre. El mismo es clasificatorio para el Mundial de la categoría, cuya séptima edición se jugará en la India.



Los Mundiales Femenino Sub 20 y Sub 17 tenían previsto desarrollarse este año, pero el avance de la pandemia en el mundo obligó a la FIFA a aplazar ambas competiciones hasta el 2021.