La Conmebol confirmó fechas y horarios para el duelo entre Independiente del Valle y Gremio, por la Libertadores 

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene listas las fechas para los cuatro partidos de la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2021, que entregarán cuatro boletos a la fase de grupos.

Independiente del Valle es el único participante que le resta a Ecuador en esta fase, tras pasar desde la segunda ronda con una goleada de 6-2 (6-3 global) sobre Unión Española de Chile. En esta fase, el equipo rayado espera al Gremio, que también despachó con una paliza (8-2 global) al Ayacucho de Perú.

📆 ¡Días y horarios confirmados!



🏆 Así se jugará la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.



🤔 ¿Quiénes avanzarán a la Fase de Grupos?#GloriaEterna pic.twitter.com/W4QlZ6Mx2x — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 19, 2021



El primer duelo entre ambos clubes será el miércoles 7 de abril (17:15), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. La vuelta está programada para el 14 de abril (17:15) en el Arena Gremio de Porto Alegre.



El ganador de la llave accederá automáticamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y un premio económico de USD 3 millones. Barcelona SC, como campeón, y Liga de Quito, como subcampeón, están clasificados a esta fase.



En el resto de repescas de la Copa serán: San Lorenzo vs. Santos, Libertad vs. Atlético Nacional y Bolívar vs. Júnior de Barranquilla.