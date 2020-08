La Conmebol apoyará a los clubes para los desplazamientos aéreos en las copas Libertadores y Sudamericana

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) envió a los clubes la normativa para la entrega del apoyo económico que recibirán los clubes que participan en la Copa Libertadores y en la Sudamericana de este año. Hay un reglamento a seguir para la asignación.

Según la notificación que enviaron a través de las Asociaciones, el apoyo irá desde USD 15 000 hasta los USD 70 000, dependiendo de los kilómetros de distancia. La Conmebol ayudará en el financiamiento de los vuelos chárter para los clubes visitantes. La contratación de los vuelos será responsabilidad absoluta de cada club.

Según el reglamento, por ejemplo, estos recursos no pueden ser entregados a los clubes locales ni tampoco a equipos que tengan que jugar en la misma ciudad. Si un equipo que juega de local debe cambiar de ciudad, la Conmebol no cubrirá ese gasto.



Barcelona, Independiente del Valle, Delfín y Liga de Quito son los cuatro clubes participantes en la Libertadores. Emelec es el único representante del fútbol ecuatoriano en la Sudamericana.



Conmebol hizo un estudio técnico sobre las distancias apoyado en una plataforma tecnológica. La Conmebol confía en que la Libertadores reinicie el 15 de septiembre y los clubes no tengan problemas. La Sudamericana está previsto que arranque en octubre. La Comisión médica de la entidad sudamericana evaluará la situación de cada país en las próximas semanas.