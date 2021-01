El Congreso Ordinario de la Ecuafútbol analizará la realización de los torneos juveniles por la pandemia del covid-19 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizará el precongreso este jueves 28 de enero del 2021. Esta reunión de los dirigentes, previo a la realización del Congreso Ordinario de la FEF el viernes 29 de enero, servirá para buscar un consenso entre los clubes sobre la realización de los campeonatos juveniles, el fútbol femenino y la Copa Ecuador.

Carlos Galarza, vocal del Directorio de la FEF, confirmó que está previsto discutir ese punto porque aún hay riesgo de la pandemia. El año pasado se suspendieron todos los torneos de las categorías formativas desde marzo por la llegada del covid-19 y no hubo actividad. "Vamos a analizar las distintas posibilidades que tenemos", dijo el directivo en Sonorama.



Entre los 26 clubes de las series A y B hay posturas distintas. Macará, por ejemplo, planteará la posibilidad que se jueguen los campeonatos Sub 14, 16 y 18 para que los talentos de las formativas no se queden sin competencia por segundo año consecutivo. Se calcula que hay más de 2 000 futbolistas en todas las categorías.



Sin embargo, hay una preocupación por el tema de financiamiento de las competencias y la aplicación del protocolo de bioseguridad que exige el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. También la organización del campeonato femenino y de la Copa Ecuador estará en la agenda de temas a tratarse este jueves 28 de enero.



Los clubes de la Segunda Categoría volvieron a presentar un pedido para que no sea obligatoria la participación en el campeonato de este año. La misma licencia se entregó el año pasado por la dificultad económica que tienen los clubes para financiarse debido a la pandemia.



El Congreso Ordinario será dirigido por Francisco Egas. El directivo liderará la reunión con los dirigentes del fútbol ecuatoriano después de que el año pasado se intentara reubicarlo de la presidencia y que dejó dirigentes sancionados, entre ellos Jaime Estrada.