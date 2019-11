Las confidencias de Andy Murray sobre la masacre de Dunblane

LEA TAMBIÉN

Problemas respiratorios, síndrome de estrés postraumático... Andy Murray revela por primera vez el impacto emocional que sufrió tras la masacre de la escuela escocesa de Dunblane hace 23 años, de la que fue testigo, en una entrevista para un documental que estrena Amazon el viernes 29 de noviembre del 2019 .

“Nunca hablé de estos hechos (con mi familia). Cuando competía, de joven, tenía grandes problemas respiratorios. El tenis me permitió escapar. Por esto el tenis es tan importante para mí”, señaló el británico, que a menudo ha confesado tener un recuerdo fragmentado de esta tragedia, en la que era muy pequeño para comprender lo que pasaba.



Murray tenía ocho años cuando una persona con problemas mentales irrumpió el 13 de marzo de 1996 en la escuela primaria en la que el antiguo número 1 del mundo estaba escolarizado, matando a 16 niños de cinco y seis años y a una profesora.



El asesino, Thomas Hamilton, de 43 años, entró en el gimnasio y abrió fuego contra el grupo de niños y la profesora, que estaban allí. A continuación se suicidó. Fue una de las mayores matanzas ocurridas en Gran Bretaña.



Murray, que pocas veces ha hablado de aquel día, no aparece frente a la cámara cuando lo trata en el documental, llamado 'Andy Murray: Resurfacing', pero sí su voz relatando.



“Ustedes me habían preguntado hace algún tiempo por qué el tenis era tan importante para mí. En principio está lo que pasó en Dunblane. El hecho de que conociéramos (junto a su hermano Jamie) al asesino... Íbamos a su club para niños, había estado en nuestro coche, lo había recogido y llevado a las estaciones...”, comienza Murray.



Entonces comienza a sollozar: “En los 12 meses siguientes a la matanza, mis padres se separaron. Fue un periodo muy complicado para nosotros, los niños, que no entendíamos realmente lo que pasaba”.



La partida de su hermano



Otro acontecimiento marcó la vida del doble campeón olímpico de individuales (2012 y 2016) : La partida a Cambridge (Inglaterra) de su hermano mayor -un año, 33 frente a 32- Jamie, también esperanza del tenis, y actualmente uno de los mejores doblistas del circuito.



“Se fue de casa para jugar a tenis. Teníamos la costumbre de hacerlo todo juntos. Cuando se fue, fue realmente duro para mí”, explica Murray, añadiendo que el tenis fue una manera de “ escapar” a los “ataques de ansiedad”.



El británico había brevemente hablado de la masacre de Dunblane en 2013, en un documental sobre su vida emitido por la BBC: “No podemos imaginar hasta qué punto son duras este tipo de cosas. Estoy contento de hacer algo por lo que Dunblane puede estar orgulloso”.



“No quiero volver al pasado”, escribió únicamente en su biografía 'Hitting Back', publicada en 2008, añadiendo que podía haber sido “uno de esos niños”.



El documental, que se estrena el viernes, está dedicado al regreso del campeón, tras su operación en la cadera a principios de año.



Tras dejar entrever que se retiraba, durante el Abierto de Australia en enero, Murray ganó en octubre en Amberes (Bélgica) su primer título desde 2017.